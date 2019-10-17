У предприятия в Ярославской области забрали больше семи тысяч пар поддельной обуви

В Ярославской области таможенники обнаружили на территории производства около тысячи коробок с мужской и женской обувью, подделанной под известный бренд.
— На обувь был нанесён логотип торговой марки ECCO, — рассказал главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Филипп Кушнарёв.
Всю поддельную обувь, а это больше семи тысяч пар, изъяли.
— По результатам проверочных мероприятий будут рассмотрены вопросы о возбуждении административного либо уголовного дела, — рассказали в таможне.
С начала этого года в регионе таможенники обнаружили три партии контрафактного товара.
— По оценке представителей правообладателей, с начала 2019 года сумма возможного предотвращенного ярославской таможней ущерба, причиненного из-за незаконного использования товарных знаков, составила 123,3 миллиона рублей, — сказал Филипп Кушнарёв.
В прошлом году перед чемпионатом мира по футболу один ярославский бизнесмен решил продавать одежду и обувь с символикой FIFA, но остался без товара.