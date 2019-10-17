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У предприятия в Ярославской области забрали больше семи тысяч пар поддельной обуви

На руководство компании могут завести уголовное дело

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В тысяче коробок было больше семи тысяч пар поддельной обуви

В тысяче коробок было больше семи тысяч пар поддельной обуви

В Ярославской области таможенники обнаружили на территории производства около тысячи коробок с мужской и женской обувью, подделанной под известный бренд.

— На обувь был нанесён логотип торговой марки ECCO, — рассказал главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Филипп Кушнарёв.

Всю поддельную обувь, а это больше семи тысяч пар, изъяли.

— По результатам проверочных мероприятий будут рассмотрены вопросы о возбуждении административного либо уголовного дела, — рассказали в таможне.

Всю контрафактную продукцию изъяли

Всю контрафактную продукцию изъяли

С начала этого года в регионе таможенники обнаружили три партии контрафактного товара.

— По оценке представителей правообладателей, с начала 2019 года сумма возможного предотвращенного ярославской таможней ущерба, причиненного из-за незаконного использования товарных знаков, составила 123,3 миллиона рублей, — сказал Филипп Кушнарёв.

В прошлом году перед чемпионатом мира по футболу один ярославский бизнесмен решил продавать одежду и обувь с символикой FIFA, но остался без товара.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    17 окт 2019 в 09:51

    Ещё один неискоренимый пережиток светлого капиталистического настоящего. Куда не пойди и, что не купи - везде "обуют" по-полной!

    Ално
    17 окт 2019 в 08:25

    Скорей всего под бульдозер как и продукты. Бедным бы лучше раздали бесплатно. А то немногие могут сегодня обувь покупать новую.