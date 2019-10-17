У предприятия в Ярославской области забрали больше семи тысяч пар поддельной обуви

В тысяче коробок было больше семи тысяч пар поддельной обуви

В Ярославской области таможенники обнаружили на территории производства около тысячи коробок с мужской и женской обувью, подделанной под известный бренд.



— На обувь был нанесён логотип торговой марки ECCO, — рассказал главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Филипп Кушнарёв.



Всю поддельную обувь, а это больше семи тысяч пар, изъяли.



— По результатам проверочных мероприятий будут рассмотрены вопросы о возбуждении административного либо уголовного дела, — рассказали в таможне.