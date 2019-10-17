Ярославский фонд помощи бездомным животным выиграл президентский грант

Ярославский фонд помощи бездомным животным «Жизнь дана на добрые дела» выиграл президентский грант. Им выделили 1 миллион 461 тысячу 186 рублей на программу стерилизации собак и кошек.
— Моя мечта осуществилась! — написала на своей странице в фейсбуке основатель ярославского фонда Алла Волкова. — Появилась уникальная возможность стерилизовать 600 бездомных собачек и кошечек на средства Фонда президентских грантов.
На деньги президентского гранта планируют не только проводить операции, но и разъяснять жителям города, что кастрация беспородных животных необходима для здоровья собак и кошек и поможет избежать нежелательного потомства, которому сложно найти хозяев.
— Через активную агитационную работу мы планируем привлечь население к тому, чтобы люди начали стерилизовать своих собак и и кошек и спокойно относились к данной операции, а мы предоставим для этого возможности, — написано в заявке на получение гранта. — По сути, проект в первом этапе будет проводить социальную рекламу по стерилизации животных. Вторая часть проекта заключается в проведении операций по стерилизации самок и кастрации самцов собак и кошек. Для нашего проекта ветеринарные клиники города Ярославля сделали специальные цены — скидки от 30% до 50%. В первую очередь будут проведены операции для собак, забранных с отлова и с улиц неравнодушными волонтерами с целью дальнейшего пристроя в семьи.