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Почтальонам в Ярославской области раздадут больше тысячи отпугивателей собак

Кто получит приборы в первую очередь

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Приборы должны защитить работников почты от нападения животных

Приборы должны защитить работников почты от нападения животных

Для почтальонов закупили 1300 ультразвуковых отпугивателей собак.

— Несмотря на то что за последние годы количество инцидентов, связанных с нападением бродячих собак на почтальонов в Ярославской области, значительно снизилось, ультразвуковые приборы помогут защититься от нападения стай бродячих собак и других диких животных в сельской местности, — рассказали на «Почте России».

Ультразвуковые устройства раздадут тем работникам, которым приходится проходить в малолюдных местах, где могут напасть стаи бродячих собак. Большее количество приборов получат сельские почтальоны.

Кроме бродячих собак напасть на почтальонов могут и домашние животные, которых выпускают на самостоятельный выгул. Чтобы этого не происходило, руководство «Почты России» вместе с работниками администраций районов регулярно напоминает владельцам животных о правильном содержании четвероногих.

Александре Брыкиной никакие собаки не страшны. Просто каждая знает Шурочку (так её называют местные) — единственного почтальона, который 27 лет, несмотря на непогоду, высокие волны, холод, на вёсельной лодке доставляет почту и всё необходимое жителям пяти деревень острова Юршинского в Рыбинском водохранилище. Сейчас женщина участвует во всероссийском конкурсе

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Электрик
    16 окт 2019 в 22:59

    Новаторские решения, теперь ускорится доставка.

    16 окт 2019 в 21:59

    сельские жители бояться бродячих собак? ну насмешили.