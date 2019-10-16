Почтальонам в Ярославской области раздадут больше тысячи отпугивателей собак

Для почтальонов закупили 1300 ультразвуковых отпугивателей собак.
— Несмотря на то что за последние годы количество инцидентов, связанных с нападением бродячих собак на почтальонов в Ярославской области, значительно снизилось, ультразвуковые приборы помогут защититься от нападения стай бродячих собак и других диких животных в сельской местности, — рассказали на «Почте России».
Ультразвуковые устройства раздадут тем работникам, которым приходится проходить в малолюдных местах, где могут напасть стаи бродячих собак. Большее количество приборов получат сельские почтальоны.
Кроме бродячих собак напасть на почтальонов могут и домашние животные, которых выпускают на самостоятельный выгул. Чтобы этого не происходило, руководство «Почты России» вместе с работниками администраций районов регулярно напоминает владельцам животных о правильном содержании четвероногих.
Александре Брыкиной никакие собаки не страшны. Просто каждая знает Шурочку (так её называют местные) — единственного почтальона, который 27 лет, несмотря на непогоду, высокие волны, холод, на вёсельной лодке доставляет почту и всё необходимое жителям пяти деревень острова Юршинского в Рыбинском водохранилище. Сейчас женщина участвует во всероссийском конкурсе.