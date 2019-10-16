Почтальонам в Ярославской области раздадут больше тысячи отпугивателей собак

Для почтальонов закупили 1300 ультразвуковых отпугивателей собак.



— Несмотря на то что за последние годы количество инцидентов, связанных с нападением бродячих собак на почтальонов в Ярославской области, значительно снизилось, ультразвуковые приборы помогут защититься от нападения стай бродячих собак и других диких животных в сельской местности, — рассказали на «Почте России».



Ультразвуковые устройства раздадут тем работникам, которым приходится проходить в малолюдных местах, где могут напасть стаи бродячих собак. Большее количество приборов получат сельские почтальоны.

