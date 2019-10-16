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Приставы арестовали имущество ярославской валяльной фабрики

Предприятие задолжало больше полумиллиона

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Из-за долга у компании арестовали грузовой автомобиль

Из-за долга у компании арестовали грузовой автомобиль

Приставы пришли проверять имущество ярославской валяльной фабрики за то, что её руководство задолжало 618 тысяч рублей.

— Владельцы предприятия выкупили с аукциона земельный участок, но при этом до конца не рассчитались, задолжав чуть более 300 тысяч рублей, — рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов. — За просрочку платежа набежали пени, и продавец имущества обратился в суд, который постановил взыскать задолженность в размере 618 тысяч рублей.

Приехав на предприятие, приставы описали и арестовали грузовик фабрики и предупредили руководителя, что автомобиль продадут через 10 дней, если фабрика не рассчитается с долгами.

— Руководитель отнёсся достаточно ответственно — самостоятельно предоставил имущество описи и ареста, — рассказали приставы. — Более того, должник предупредил, что в течение часа погасит задолженность в полном объеме.

И действительно, через некоторое время приставы получили документ о полном погашении долга.

Напоминать о долге приставам часто приходится не только жителям города, но и компаниям. Месяц назад у похоронной фирмы за долги арестовали памятники, а у крупного строительного магазина — весь товар.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    16 окт 2019 в 20:04

    Всю страну довели до банкротства, все развалили, что можно, а впереди светлое будущее. Но дорого, тарифы тоже подняли.

    гость
    16 окт 2019 в 19:59

    Для зимы ,департаменту туризма- Отдельно праздник русского валенка- песни,гулянья,хоккей на валенках, дефиле в валенках, наглядное изготовление валенок, залезание на столбы за валенками, ярмарка продажа и прочее и прочее....ну или к масленице как то привяжите.