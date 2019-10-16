Приставы арестовали имущество ярославской валяльной фабрики

Приставы пришли проверять имущество ярославской валяльной фабрики за то, что её руководство задолжало 618 тысяч рублей.



— Владельцы предприятия выкупили с аукциона земельный участок, но при этом до конца не рассчитались, задолжав чуть более 300 тысяч рублей, — рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов. — За просрочку платежа набежали пени, и продавец имущества обратился в суд, который постановил взыскать задолженность в размере 618 тысяч рублей.

