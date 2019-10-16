Приставы арестовали имущество ярославской валяльной фабрики

Приставы пришли проверять имущество ярославской валяльной фабрики за то, что её руководство задолжало
— Владельцы предприятия выкупили с аукциона земельный участок, но при этом до конца не рассчитались, задолжав чуть более
Приехав на предприятие, приставы описали и арестовали грузовик фабрики и предупредили руководителя, что автомобиль продадут через
— Руководитель отнёсся достаточно ответственно — самостоятельно предоставил имущество описи и ареста, — рассказали приставы. — Более того, должник предупредил, что в течение часа погасит задолженность в полном объеме.
И действительно, через некоторое время приставы получили документ о полном погашении долга.
Напоминать о долге приставам часто приходится не только жителям города, но и компаниям. Месяц назад у похоронной фирмы за долги арестовали памятники, а у крупного строительного магазина — весь товар.