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Город

«Не найти, кто где похоронен»: жители Ярославля пожаловались на потоп на городском кладбище

Одни считают, что могилы залило водой из-за дождей, другие уверены — из-за бездействия властей

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Люди делятся фотографиями затопленного кладбища в социальных сетях

Люди делятся фотографиями затопленного кладбища в социальных сетях

Осенние дожди в Ярсолавле затопили не только дворы, но и могилы на городском кладбище в деревне Селифонтово. Эту тему люди сейчас активно обсуждают в социальных сетях.

— Сейчас дождями всё размоет, вообще не найти, кто где похоронен, — считает Кристина Мамедова. — Но там (на Селифонтовском кладбище. — Прим. ред.), конечно, реально жесть творится: всё раскопано при въезде — ни пройти ни проехать.

— Это вопрос к властям, — уверен Евгений Бурс. — Где сухо — земля для элитных коттеджей, где болото — там для кладбища.

Но есть и те, кто говорит, что нечего пенять на власть. Мол, она не виновата в том, что могилы на кладбище ушли под воду.

— А что вы на властей валяете? — пишет Даня Новиков. — Власти тут совершенно ни при чём. Они не виноваты, что ливень пошёл; они не виноваты, что родственники умерших так по-свински отнеслись к могиле.

Большие проблемы после дождей на кладбище в Селифонтово были и летом. На подъезде к могилам в грязи там даже как-то застрял катафалк.

Кто больше виноват в потопе на кладбище?

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    кладбищеблагоустройство

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      КОММЕНТАРИИ (10)

      16 окт 2019 в 12:39

      Сейчас выдаются электронные паспорта захоронений.
      Будет ли отмазка властей, что "можно определить местоположение захоронения, используя GPRS навигаторы"? То есть, никто родственников в правах не ограничивает.

      Гостья
      16 окт 2019 в 12:37

      Когда уже люди перестанут заниматься фигней и начнут кремировать своих родственников

      Гость
      16 окт 2019 в 12:03

      А что нельзя сделать водоотводы? Вспомните закрытие " осташинского" кладбища и объяснение властей ( дескать надо сначала благоустройство провести) и здесь все повторяется .