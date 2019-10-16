«Не найти, кто где похоронен»: жители Ярославля пожаловались на потоп на городском кладбище

Осенние дожди в Ярсолавле затопили не только дворы, но и могилы на городском кладбище в деревне Селифонтово. Эту тему люди сейчас активно обсуждают в социальных сетях.



— Сейчас дождями всё размоет, вообще не найти, кто где похоронен, — считает Кристина Мамедова. — Но там (на Селифонтовском кладбище. — Прим. ред.), конечно, реально жесть творится: всё раскопано при въезде — ни пройти ни проехать.



— Это вопрос к властям, — уверен Евгений Бурс. — Где сухо — земля для элитных коттеджей, где болото — там для кладбища.

