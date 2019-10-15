15 октября вторник
СЕЙЧАС +2°С
usd 64.25
eur 70.85

Темы

СЕЙЧАС +2°С
usd 64.25
eur 70.85

Все новости

Все новости
Город

Власти не нашли подходящих слов для утопающих в грязи жителей Брагино

Глава Дзержинского района Ярославля рассказала об уборке дворов и сообщила, куда жаловаться

Поделиться

1 488
39 Обсудить
Екатерина Мусинова переложила с себя ответственность за грязь во дворах на других

Екатерина Мусинова переложила с себя ответственность за грязь во дворах на других

Редакция издания 76.RU попросила главу Дзержинского района прокомментировать, что она и её подчинённые делают, чтобы жители Брагино не утопали в грязи. Чиновница переложила всю ответственность за это на вышестоящие инстанции и коммунальщиков, сообщив, что последние вовсю борются с грязью и лужами.

— На придомовых территориях многоквартирных домов Управляющими компаниями района постоянно ведётся работа по уборке: как ручная, так и механизированная, — сообщила глава территориальной администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова. — В случае, если жителей не устраивает уборка придомовой территории, они могут обратиться в надзорные органы — муниципальную жилищную инспекцию или департамент государственного жилищного надзора для привлечения к ответственности. Межквартальные проезды включены в титул на содержание и уборку Дзержинского района в рамках действующего муниципального контракта. Заказчик — «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии города, подрядчик — «Спецавтохозяйство».

Видео: Елена Вахрушева

Мы также попросили Екатерину Мусинову что-нибудь сказать тем людям, которые утопают в грязи в районе, за который она несёт ответственность, но чиновница не нашла подходящих слов и предпочла отмолчаться.

Мы решили устроить серию экскурсий «Дворы в неглиже» и посмотреть на бесстыдно раскисшие дороги. Накануне мы заглянули в Брагино и посмотрели, что там творится.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

осеньгородская среда

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (39)

    $$$
    15 окт 2019 в 21:17

    Михаил. Дак ведь фактически она права. Ведь не сейчас эти ямы образовались. Годами ничего не делалось. Да и полномочий у нее нет. Управляшки, ДГХ, агентство жкх, САХ... Они фактически должны это делать.
    А статейка заказухой попахивает...🤔

    гость
    15 окт 2019 в 21:26

    было бы интересно сопоставить затраты на благоустройство различных районов города с указанием площади ими занимаемой и количества проживающих, мдаа скатилась наша журналистика - хайповые репортажи по принципу "Доколе"!!! и никакой аналитики

    гость
    15 окт 2019 в 21:22

    Кончено можно говорить о бездействии властей - и это правильно -уж мы то брагинцы знаем сколько к ним претензий, но нельзя умалчивать и о том сколько денег выделяется на благоустройство района - на что они идут, да и о машинах который ставят на газонах тоже забывать нельзя - ведь те кто жалуется на грязь порой сами же эту грязь и разводят