Власти не нашли подходящих слов для утопающих в грязи жителей Брагино

Екатерина Мусинова переложила с себя ответственность за грязь во дворах на других

Редакция издания 76.RU попросила главу Дзержинского района прокомментировать, что она и её подчинённые делают, чтобы жители Брагино не утопали в грязи. Чиновница переложила всю ответственность за это на вышестоящие инстанции и коммунальщиков, сообщив, что последние вовсю борются с грязью и лужами.



— На придомовых территориях многоквартирных домов Управляющими компаниями района постоянно ведётся работа по уборке: как ручная, так и механизированная, — сообщила глава территориальной администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова. — В случае, если жителей не устраивает уборка придомовой территории, они могут обратиться в надзорные органы — муниципальную жилищную инспекцию или департамент государственного жилищного надзора для привлечения к ответственности. Межквартальные проезды включены в титул на содержание и уборку Дзержинского района в рамках действующего муниципального контракта. Заказчик — «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии города, подрядчик — «Спецавтохозяйство».