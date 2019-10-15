15 октября вторник
СЕЙЧАС +2°С
usd 64.37
eur 70.93

Темы

СЕЙЧАС +2°С
usd 64.37
eur 70.93

Все новости

Все новости
Город

Не выдержав нападок, владельцы дракона с улицы Кирова уволокли его на задворки

Оказалось, что это сделали сами владельцы магазина, у дверей которого стоял арт-объект

Поделиться

1 809
8 Обсудить
Дракончика пока убрали с улицы Кирова&nbsp;

Дракончика пока убрали с улицы Кирова 

Статуя дракончика, вызвавшая ожесточенные споры ярославцев, пропала с улицы Кирова. В соцсетях поспешили сообщить, что уже видели скульптуру на помойке. Но оказалось, что владельцы магазина сладостей, у дверей которого стоял арт-объект, сами его убрали и спрятали на задворках. Пока волокли, немного и повредили.

— Мы увидели, какие дебаты кипят по поводу нашего дракона, и решили еще раз перепроверить юридические аспекты установки таких объектов. Сейчас ведем консультации с юристами и мэрией. Если выяснится, что мы имеем право оставить скульптуру, она вернется на прежнее место. Если нет — тогда передадим ее в магазин нашей сети в другом городе, — пояснила директор магазина.

Возможно, арт-объект еще вернется на прежнее место

Возможно, арт-объект еще вернется на прежнее место

Напомним, скульптура дракона появилась на главной улице Ярославля около двух недель назад. Градозащитники назвали ее безвкусицей. Но многим простым горожанам арт-объект понравился. 60% читателей сайта 76.RU и 82% посетителей странички во «ВКонтакте» проголосовали за то, чтобы его оставили у магазина.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

драконулица КироваЯрославль

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (8)

    Житель
    15 окт 2019 в 17:00

    Докопались до дракона... Заняться что ли больше нечем??? Людиии, аууу!

    пессимист
    15 окт 2019 в 17:36

    Дракончик на шоколадной фабрике, был такой милый мультик.

    Гость
    15 окт 2019 в 16:54

    Что за мракобесие? Чем дракон то не угодил О_о