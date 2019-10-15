Не выдержав нападок, владельцы дракона с улицы Кирова уволокли его на задворки

Статуя дракончика, вызвавшая ожесточенные споры ярославцев, пропала с улицы Кирова. В соцсетях поспешили сообщить, что уже видели скульптуру на помойке. Но оказалось, что владельцы магазина сладостей, у дверей которого стоял арт-объект, сами его убрали и спрятали на задворках. Пока волокли, немного и повредили.



— Мы увидели, какие дебаты кипят по поводу нашего дракона, и решили еще раз перепроверить юридические аспекты установки таких объектов. Сейчас ведем консультации с юристами и мэрией. Если выяснится, что мы имеем право оставить скульптуру, она вернется на прежнее место. Если нет — тогда передадим ее в магазин нашей сети в другом городе, — пояснила директор магазина.