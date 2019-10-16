В Ярославской области в магазинах продавали испорченные мясные продукты

В Ярославской области прокуроры проверяют продуктовые магазины и смотрят, нормальную ли продукцию там продают. В Мышкинском районе нарушения нашли в трёх торговых точках. Там торговали некачественными мясными изделиями.



— Там продавали мясную продукцию без маркировки, с нарушением условий хранения, с истекшим сроком годности и без ветеринарно-сопроводительных документов, — сообщили в прокуратуре Мышкинского района. — Должностных лиц и продавцов привлекли к административной ответственности в виде штрафа в сумме 46 тысяч рублей. В настоящее время нарушения закона устранены в полном объеме.

