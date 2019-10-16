16 октября среда
СЕЙЧАС +0°С
usd 64.25
eur 70.85

Темы

СЕЙЧАС +0°С
usd 64.25
eur 70.85

Все новости

Все новости
Город

В Ярославской области в магазинах продавали испорченные мясные продукты

В прокуратуре рассказали, где в торговых точках нашли нарушения

Поделиться

151
Обсудить
Владельцев магазинов наказали, но кто-то мог уже купить мясо сомнительного происхождения

Владельцев магазинов наказали, но кто-то мог уже купить мясо сомнительного происхождения

В Ярославской области прокуроры проверяют продуктовые магазины и смотрят, нормальную ли продукцию там продают. В Мышкинском районе нарушения нашли в трёх торговых точках. Там торговали некачественными мясными изделиями.

— Там продавали мясную продукцию без маркировки, с нарушением условий хранения, с истекшим сроком годности и без ветеринарно-сопроводительных документов, — сообщили в прокуратуре Мышкинского района. — Должностных лиц и продавцов привлекли к административной ответственности в виде штрафа в сумме 46 тысяч рублей. В настоящее время нарушения закона устранены в полном объеме.

Похожие нарушения нашли сотрудники прокуратуры и в Некрасовском районе. Ранее мы рассказывали об этом.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

торговляпродуктымясо

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (0)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!