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Кот и вечный Новый год: 15 необычных балконов, которые хозяева приспособили как могли

Просто поднимите голову — у ярославцев отличная фантазия

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Домашние коты обожают сидеть на балконах и смотреть во двор

Домашние коты обожают сидеть на балконах и смотреть во двор

Балкон — часть квартиры, которая у всех на виду. И именно по этой части можно придумать историю про их обладателей. Попадаются очень любопытные экземпляры. Где-то хлам, у кого-то сушится белье или гуляют домашние любимцы. Многие стараются застеклить балкон и отгородиться от внешнего мира. А для других он — возможность дышать воздухом, не выходя из квартиры. А еще можно устроить вечный Новый год на своем балконе, обустроить зону отдыха и даже выращивать кактусы. Сегодня смотрим вверх и изучаем ярославские балконы. 

Балкон — место для хранения всего на свете

Балкон — место для хранения всего на свете

Изящность старой пятерки

Изящность старой пятерки

Ярославцы умеют сушить белье на открытом балконе под дождём

Ярославцы умеют сушить белье на открытом балконе под дождём

Есть в этом балкончике что-то итальянское

Есть в этом балкончике что-то итальянское

Рамы новые, а балкончик старый

Рамы новые, а балкончик старый

Убежище для кактусов

Убежище для кактусов

Рассада на балконе тоже отлично себя чувствует

Рассада на балконе тоже отлично себя чувствует

Хочешь Новый год в любое время года — выйди на балкон

Хочешь Новый год в любое время года — выйди на балкон

А вот этим балконам нелегко живётся зимой

А вот этим балконам нелегко живётся зимой

Этот балкон расцветает каждое лето

Этот балкон расцветает каждое лето

Осенний уютный балкончик

Осенний уютный балкончик

Балконы без стеклопакетов выглядят симпатичнее

Балконы без стеклопакетов выглядят симпатичнее

Жаль, что старые и красивые балконы разрушаются...

Жаль, что старые и красивые балконы разрушаются...

Когда у тебя нет балкона, но очень хочется

Когда у тебя нет балкона, но очень хочется

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