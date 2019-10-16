Кот и вечный Новый год: 15 необычных балконов, которые хозяева приспособили как могли

Балкон — часть квартиры, которая у всех на виду. И именно по этой части можно придумать историю про их обладателей. Попадаются очень любопытные экземпляры. Где-то хлам, у кого-то сушится белье или гуляют домашние любимцы. Многие стараются застеклить балкон и отгородиться от внешнего мира. А для других он — возможность дышать воздухом, не выходя из квартиры. А еще можно устроить вечный Новый год на своем балконе, обустроить зону отдыха и даже выращивать кактусы. Сегодня смотрим вверх и изучаем ярославские балконы.