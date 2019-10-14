Блогер Илья Варламов поместил Ярославль в рейтинг лучших и худших городов

Известный блогер-урбанист Илья Варламов выпустил на своем канале в YouTube новое видео, где рассказал о 70 российских городах. Он расположил их в определенной последовательности: от худших до лучших.

На 70-м месте стоит Адлер. Несмотря на то что это район Сочи, Варламов сказал, что это для него отдельный населенный пункт.

— Невероятно красивое место застроили многоэтажками, шалманами, гаражами, ужасными пляжами, — рассказывает блогер.

Чуть повыше он расположил Читу, которую назвал мусорной столицей России. Ярославль находится порядком выше, на 22-м месте в рейтинге.