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Блогер Илья Варламов поместил Ярославль в рейтинг лучших и худших городов

Урбанист рассказал, какие города не стоит посещать

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Илья Варламов часто пишет про Ярославль

Илья Варламов часто пишет про Ярославль

Известный блогер-урбанист Илья Варламов выпустил на своем канале в YouTube новое видео, где рассказал о 70 российских городах. Он расположил их в определенной последовательности: от худших до лучших.

На 70-м месте стоит Адлер. Несмотря на то что это район Сочи, Варламов сказал, что это для него отдельный населенный пункт.

— Невероятно красивое место застроили многоэтажками, шалманами, гаражами, ужасными пляжами, — рассказывает блогер.

Чуть повыше он расположил Читу, которую назвал мусорной столицей России. Ярославль находится порядком выше, на 22-м месте в рейтинге.

— Огромный потенциал для развития, классный русский город, — рассказывает Илья Варламов. — Ярославль мне очень нравится, но больше мне нравится Киров.

Хотя ещё недавно урбанист советовал всем москвичам ехать в Ярославль

Илья Варламов часто наблюдает за тем, что происходит в нашем городе. Недавно он раскритиковал рэп-клип работников ЯМЗ. А ещё устроил теперь уже экс-мэру Владимиру Слепцову БДСМ-прогулку по городу.

А вам Ярославль кажется комфортным для жизни?

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