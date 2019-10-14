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Тёплый воздух и поля дождевой облачности: синоптики рассказали, какую погоду ждать на этой неделе

К чему готовиться ярославцам

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На этой неделе главное — не забывать зонт

На этой неделе главное — не забывать зонт

После ночных заморозков и первого снега в Ярославле заметно потеплело. Синоптики рассказали, надолго ли тепло задержится в нашем городе.

— Повышение среднесуточной температуры воздуха в средней полосе европейской части России будет сопровождаться дождливой и ветреной погодой, — рассказали специалисты центра «Фобос». — В Центральную Россию продолжит поступать согретый Гольфстримом воздух. Вместе с ним в регион попадут и поля дождевой облачности. В середине недели возможно кратковременное похолодание в среднем на 3–4 градуса.

В понедельник и вторник, по прогнозам синоптиков, в Ярославле днём ожидается 8–11 градусов тепла, в среду и четверг похолодает до +3 °С, а в пятницу столбики термометров снова поползут вверх и покажут до +9 градусов. Всю неделю не забывайте зонты — дожди обещают чуть ли не каждый день.

Сегодня - Покров. В этот день наши предки по народным приметам определяли, какой будет погода до конца осени и зимой.

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