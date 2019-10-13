Фотохудожник светом раскрасил скелет динозавра в центре Ярославля

гость 13 окт 2019 в 21:58

А ящерица,на проспекте Ленина за детским парком,скорее всего этого же автора, разрушается.Он ,наверное,давно в Москве, да по заграницам творит.Поискали бы его. Может посотрудничали бы в плане 1010, и просто по городским проектам. Да и художника с 3д рисунками, Саулюса Гуделевичюса , тоже могли бы поактивней привлекать, в тех же детских парках ,например.