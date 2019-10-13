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Фотохудожник светом раскрасил скелет динозавра в центре Ярославля

Рассматриваем снимки

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На фотографиях динозавр окрасился в розовый

На фотографиях динозавр окрасился в розовый

Ярославский фотохудожник Георги Славов светом раскрасил скелет динозавра, стоящий на проспекте Октября, в разные цвета.

— Я уже многие объекты подсвечивал в городе, чаще заброшенные, — рассказал Георги. — Например, затонувший дебаркадер. Решил и в центре подсветить что-то интересное. Я по утрам часто проезжаю мимо этого динозавра, представляю, как будет интересно распространяться внутри и вокруг свет. Свет я очень люблю, мне всегда интересно дополнять им реальность, наблюдать, как он меняет её.

Таким скелет дракона можно увидеть только на фото

Таким скелет дракона можно увидеть только на фото

В итоге на снимках Георги скелет засветился розовым светом, а его пасть — разноцветными огнями. 

Такой эксперимент понравился подписчикам фотографа.

— Розовый скелет определённо лучше! — написала на его странице Ксюша Иванова.

Фотограф использовал для съёмки самодельные прожектора

Фотограф использовал для съёмки самодельные прожектора

Фотохудожник рассказал, что во время съёмки использовал самодельные прожектора.

— Управлял ими на расстоянии: менял оттенок, направление света, — рассказал Георги.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    13 окт 2019 в 22:19

    А зачем там вообще такое чудо установлено?

    гость
    13 окт 2019 в 21:58

    А ящерица,на проспекте Ленина за детским парком,скорее всего этого же автора, разрушается.Он ,наверное,давно в Москве, да по заграницам творит.Поискали бы его. Может посотрудничали бы в плане 1010, и просто по городским проектам. Да и художника с 3д рисунками, Саулюса Гуделевичюса , тоже могли бы поактивней привлекать, в тех же детских парках ,например.