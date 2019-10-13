Фотохудожник светом раскрасил скелет динозавра в центре Ярославля

Ярославский фотохудожник Георги Славов светом раскрасил скелет динозавра, стоящий на проспекте Октября, в разные цвета.
— Я уже многие объекты подсвечивал в городе, чаще заброшенные, — рассказал Георги. — Например, затонувший дебаркадер. Решил и в центре подсветить что-то интересное. Я по утрам часто проезжаю мимо этого динозавра, представляю, как будет интересно распространяться внутри и вокруг свет. Свет я очень люблю, мне всегда интересно дополнять им реальность, наблюдать, как он меняет её.
В итоге на снимках Георги скелет засветился розовым светом, а его пасть — разноцветными огнями.
Такой эксперимент понравился подписчикам фотографа.
— Розовый скелет определённо лучше! — написала на его странице Ксюша Иванова.
Фотохудожник рассказал, что во время съёмки использовал самодельные прожектора.
— Управлял ими на расстоянии: менял оттенок, направление света, — рассказал Георги.