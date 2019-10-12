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За МКАД жизнь есть: Forbes дал Ярославлю первое место за скачок в развитии урбанистики

За что оценили наш город

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Пространство Textil заметили даже составители журнала Forbes

Пространство Textil заметили даже составители журнала Forbes

Журнал Forbes сделал обзор на города за МКАДом, где тоже в общем-то жить неплохо. Составители рейтинга выбрали городов страны, кроме Москвы, которые сделали скачок в развитии урбанистики, культуре и качестве жизни за последние годы. 

В этом списке первым оказался Ярославль, причём только за проект на Красном перекопе — Textil. Это место, которое благоустроили под общественные события, ярмарки и праздники организаторы идеи на месте старых корпусов исторической фабрики. 

— Это не творческий кластер с бизнес-моделью, а полноценное городское пространство, которое решает социальные проблемы района, проявляет локальную идентичность, насыщает пространство новыми культурными смыслами, — отмечают в Forbes. 

Кроме того, в этом году на действующем заводе Красный перекоп открылся музей фабрики, куда водят экскурсии, рассказывают историю производства через документы и фотографии, рассказы местных жителей. За внимание к этому району Ярославля город и попал в список интересных мест для жизни. 

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Наскальный
    12 окт 2019 в 15:12

    Штоооооо???? Какая ещё идентичность.