За МКАД жизнь есть: Forbes дал Ярославлю первое место за скачок в развитии урбанистики

Журнал Forbes сделал обзор на города за МКАДом, где тоже в общем-то жить неплохо. Составители рейтинга выбрали городов страны, кроме Москвы, которые сделали скачок в развитии урбанистики, культуре и качестве жизни за последние годы.

В этом списке первым оказался Ярославль, причём только за проект на Красном перекопе — Textil. Это место, которое благоустроили под общественные события, ярмарки и праздники организаторы идеи на месте старых корпусов исторической фабрики.

— Это не творческий кластер с бизнес-моделью, а полноценное городское пространство, которое решает социальные проблемы района, проявляет локальную идентичность, насыщает пространство новыми культурными смыслами, — отмечают в Forbes.