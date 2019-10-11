Прокуратура обжаловала постановление судьи из Ярославля в адрес Юрия Чайки

Прокуратура Ярославской области обжаловала частное постановление судьи Красноперекопского районного суда Андрея Курапина в адрес генерального прокурора России Юрия Чайки.



— Рассмотрение апелляции назначено на 16 октября, — сообщила официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова.



Накануне судья из Ярославля Андрей Курапин заявил, что прокуроры, следуя указаниям свыше, постоянно пытаются перевести рассмотрение дел с особого режима на обычный, добавляя судьям кучу работы. Он также уточнил, что этим самым генпрокуратура ставит судей и прокуроров в ситуацию вражды, и вынес частное постановление в адрес Юрия Чайки.