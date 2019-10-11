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Прокуратура обжаловала постановление судьи из Ярославля в адрес Юрия Чайки

В надзорном ведомстве отреагировали на заявление Андрея Курапина

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Судья уверен, что он закопался в работе из-за прокуроров

Судья уверен, что он закопался в работе из-за прокуроров

Прокуратура Ярославской области обжаловала частное постановление судьи Красноперекопского районного суда Андрея Курапина в адрес генерального прокурора России Юрия Чайки.

— Рассмотрение апелляции назначено на 16 октября, — сообщила официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Накануне судья из Ярославля Андрей Курапин заявил, что прокуроры, следуя указаниям свыше, постоянно пытаются перевести рассмотрение дел с особого режима на обычный, добавляя судьям кучу работы. Он также уточнил, что этим самым генпрокуратура ставит судей и прокуроров в ситуацию вражды, и вынес частное постановление в адрес Юрия Чайки.

Прокуратура намерена обжаловать постановление судьи

Прокуратура намерена обжаловать постановление судьи

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Коровьев
    11 окт 2019 в 09:51

    Судьи поняли, что они следущие и начали бунт?