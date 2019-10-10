Оживленная улица в центре Ярославля погрузилась во тьму

Улица Победы в Ярославле погрузилась во тьму. Вечером 10 октября на участке от Октябрьской площади до проспекта Октября погасли все фонари.



— Здесь обычно довольно оживленное дорожное движение. И при этом огромное количество ям и неровностей. В темноте преодолевать этот участок непросто, — возмущаются водители.



Вероятнее всего, причиной аварии стала перегоревшая лампа.



Кстати, ярославцы в последнее время всё чаще жалуются на неработающие фонари на улицах и во дворах, хотя городское освещение сейчас обходится бюджету в 250 миллионов рублей в год.

