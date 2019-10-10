Оживленная улица в центре Ярославля погрузилась во тьму

Улица Победы в Ярославле погрузилась во тьму. Вечером 10 октября на участке от Октябрьской площади до проспекта Октября погасли все фонари.
— Здесь обычно довольно оживленное дорожное движение. И при этом огромное количество ям и неровностей. В темноте преодолевать этот участок непросто, — возмущаются водители.
Вероятнее всего, причиной аварии стала перегоревшая лампа.
Кстати, ярославцы в последнее время всё чаще жалуются на неработающие фонари на улицах и во дворах, хотя городское освещение сейчас обходится бюджету в 250 миллионов рублей в год.
— Организация уличного освещения, в том числе техническое обслуживание и управление режимами горения, для филиала не является профильным видом деятельности и тарифными источниками не обеспечено, — ранее прокомментировали 76.RU в филиале в «МРСК-Центра» — «Ярэнерго», который владеет городскими сетями. — Филиал осуществляет содержание и обслуживание систем уличного освещения исключительно на договорной основе. В 2018–2019 годах обслуживанием уличного освещения занимаются сторонние организации на основании заключенных муниципальных контрактов.
Проблему уличного освещения на своих заседаниях не раз поднимали и городские депутаты. Они считают, что Ярославль оказался заложником продажи сетей.
— Но мы будем переходить на энергоэффективный контракт. Вероятно, это невыгодно владельцу сетей, а для нас в дальнейшем это принесёт экономию по оплате городского освещения в 50%, — заявил на пресс-конференции 10 октября председатель муниципалитета Артур Ефремов.
А вот мэр особой проблемы с освещением в Ярославле не видит и советует жаловаться на не горящие ночью или, наоборот, долго горящие днем фонари в управляющие компании или в единую дежурно-диспетчерскую службу Ярославля по телефону: 40-40-40.