Темы

СЕЙЧАС +7°С
usd 64.74
eur 71.30

Все новости

Все новости
Город

Осташинское кладбище в Ярославле затопило после дождей: реакция мэрии

Людям приходится ходить к могилам по болотистой грязи

Поделиться

1 061
5 Обсудить
Осташинское кладбище утопает в грязи

Осташинское кладбище утопает в грязи

Осташинское кладбище в Ярославле утопает в грязи.

— Открыли ещё один сектор для захоронений. Всё бы ничего, но доехать до него можно только на тракторе либо идти километр по грязи и болоту, — возмущаются ярославцы.

В мэрии прокомментировали ситуацию.

— На Осташинском кладбище прошло совещание с генеральным подрядчиком в связи с затруднительным доступом к сектору № 59. Подрядчик пообещал исправить сложившуюся ситуацию. До 14 октября он обязуется сделать проход до мест захоронения из асфальтовой крошки или щебня. Сотрудники технадзора будут контролировать ход работ, — сообщил заместитель директора «Агентства по строительству» Ярославля Николай Воробьев.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Осташинское кладбищеЯрославль

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (5)

    Гость
    10 окт 2019 в 19:36

    просто в том секторе хоронят у кого денег не хватает в д другой сектор

    Потерявшийся Дед
    10 окт 2019 в 19:31

    Ближе доехать на 18 (82)маршрутке до остановки у зеленого забора, там асфальт до жд ветки, перейти через пути и вусе на месте.

    Палыч
    10 окт 2019 в 20:09

    Небходимо обеспечить транспортную доступность к кладбищу. 2 автобуса N5 в день издевательство над гражданами и лоббирование таксохамов!