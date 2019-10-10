Осташинское кладбище в Ярославле затопило после дождей: реакция мэрии

Осташинское кладбище в Ярославле утопает в грязи.



— Открыли ещё один сектор для захоронений. Всё бы ничего, но доехать до него можно только на тракторе либо идти километр по грязи и болоту, — возмущаются ярославцы.



В мэрии прокомментировали ситуацию.



— На Осташинском кладбище прошло совещание с генеральным подрядчиком в связи с затруднительным доступом к сектору № 59. Подрядчик пообещал исправить сложившуюся ситуацию. До 14 октября он обязуется сделать проход до мест захоронения из асфальтовой крошки или щебня. Сотрудники технадзора будут контролировать ход работ, — сообщил заместитель директора «Агентства по строительству» Ярославля Николай Воробьев.

