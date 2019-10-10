Устав просить мэра поменять дорогу, жители попросили поменять мэра

В Ярославле жители двух многоэтажек на Суздалке заявили, что устали от обещаний чиновников и просят нового мэра. Говорят, что им нужен такой, чтобы не просто рассказывал с телеэкрана о строительстве дороги к их дому, а построил её.
— Чиновники, похоже, нас вообще за людей не считают — наврали два раза и даже не объяснили, почему мы до сих пор живем без дороги к нашим домам, — говорит местный житель Илья Белов. — Нам такая власть не нужна, мы требуем отставки мэра.
Скандал здесь случился уже давно. Жителям домов № 89 и 89, корп. 2 по улице Суздальской пообещали построить к домам нормальную дорогу, но не сделали этого.
— Вместо дороги на пути к нашим домам лежат дорожные плиты, по которым ездила техника, когда здесь была ещё стройка, — объяснила тогда местная жительница Ольга Казанкова. — Ездить по ним неудобно. Дома каким-то образом благополучно сдали без подъездной дороги и про жителей забыли. В прошлом году там провалилась девушка в колодец, сразу приехало телевидение, перед камерой чиновники сладко запели, что наведут здесь порядок.
Женщина имела в виду телесюжет, в котором Владимир Волков, работавший ещё исполняющим обязанности мэра Ярославля, встал перед съёмочной группой «Городского телеканала» и пообещал во всеуслышание, что дорога будет.
— Будем рассматривать обязательно на весну — начало лета строительство дороги, которая должна быть с тротуаром, по всем положенным нормативам, — сказал осенью прошлого года мэр Ярославля Владимир Волков, когда приезжал в эти дворы. — Дорога будет построена обязательно.
Дорогу люди просят у чиновников уже давно (видео от 8 июля 2019 г.)
Но ничего такого не произошло. Позже власти смогли успокоить людей — сказали, что построят дорогу, только попозже.
— Работы планируется завершить до 1 сентября, — заверил глава территориальной администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрей Удальцов.
Сегодня — 10 октября. Мы съездили в это место и увидели, что дорога здесь стала немного лучше. Хотя ездить здесь по-прежнему не очень удобно, но это стало возможным. Между плитами засыпали щели, в которые раньше проваливались колёса автомобилей. Но нормальная дорога здесь так и не появилась.
Редакция направила запрос в мэрию, чтобы узнать, дадут ли власти новое обещание сделать в этом месте дорогу или же объявят, что этого делать не собираются.