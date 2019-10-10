Устав просить мэра поменять дорогу, жители попросили поменять мэра

В Ярославле жители двух многоэтажек на Суздалке заявили, что устали от обещаний чиновников и просят нового мэра. Говорят, что им нужен такой, чтобы не просто рассказывал с телеэкрана о строительстве дороги к их дому, а построил её.



— Чиновники, похоже, нас вообще за людей не считают — наврали два раза и даже не объяснили, почему мы до сих пор живем без дороги к нашим домам, — говорит местный житель Илья Белов. — Нам такая власть не нужна, мы требуем отставки мэра.



Скандал здесь случился уже давно. Жителям домов № 89 и 89, корп. 2 по улице Суздальской пообещали построить к домам нормальную дорогу, но не сделали этого.

