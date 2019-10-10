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Устав просить мэра поменять дорогу, жители попросили поменять мэра

Жильцы двух многоэтажек в Ярославле постоянно били колеса на подъезде к домам

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Ездить стало получше — на дороге заделали швы между плитами

Ездить стало получше — на дороге заделали швы между плитами

В Ярославле жители двух многоэтажек на Суздалке заявили, что устали от обещаний чиновников и просят нового мэра. Говорят, что им нужен такой, чтобы не просто рассказывал с телеэкрана о строительстве дороги к их дому, а построил её.

— Чиновники, похоже, нас вообще за людей не считают — наврали два раза и даже не объяснили, почему мы до сих пор живем без дороги к нашим домам, — говорит местный житель Илья Белов. — Нам такая власть не нужна, мы требуем отставки мэра.

Скандал здесь случился уже давно. Жителям домов № 89 и 89, корп. 2 по улице Суздальской пообещали построить к домам нормальную дорогу, но не сделали этого.

Раньше здесь и тротуара не было, теперь хотя бы пешком к домам можно подойти

Раньше здесь и тротуара не было, теперь хотя бы пешком к домам можно подойти

— Вместо дороги на пути к нашим домам лежат дорожные плиты, по которым ездила техника, когда здесь была ещё стройка, — объяснила тогда местная жительница Ольга Казанкова. — Ездить по ним неудобно. Дома каким-то образом благополучно сдали без подъездной дороги и про жителей забыли. В прошлом году там провалилась девушка в колодец, сразу приехало телевидение, перед камерой чиновники сладко запели, что наведут здесь порядок.

Женщина имела в виду телесюжет, в котором Владимир Волков, работавший ещё исполняющим обязанности мэра Ярославля, встал перед съёмочной группой «Городского телеканала» и пообещал во всеуслышание, что дорога будет.

— Будем рассматривать обязательно на весну — начало лета строительство дороги, которая должна быть с тротуаром, по всем положенным нормативам, — сказал осенью прошлого года мэр Ярославля Владимир Волков, когда приезжал в эти дворы. — Дорога будет построена обязательно.

Дорогу люди просят у чиновников уже давно (видео от 8 июля 2019 г.)

Но ничего такого не произошло. Позже власти смогли успокоить людей — сказали, что построят дорогу, только попозже.

— Работы планируется завершить до 1 сентября, — заверил глава территориальной администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрей Удальцов.

Сегодня — 10 октября. Мы съездили в это место и увидели, что дорога здесь стала немного лучше. Хотя ездить здесь по-прежнему не очень удобно, но это стало возможным. Между плитами засыпали щели, в которые раньше проваливались колёса автомобилей. Но нормальная дорога здесь так и не появилась. 


Редакция направила запрос в мэрию, чтобы узнать, дадут ли власти новое обещание сделать в этом месте дорогу или же объявят, что этого делать не собираются.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    гость
    10 окт 2019 в 17:23

    Хоть кто нибудь ,когда нибудь замерял социологию? Если бы выборы мэра города Ярославля состоялись в ближайшее воскресенье , то за кого бы Вы проголосовали? Хотя первично конечно же, Почему житель города Ярославля имеет право и возможность выбрать Президента,Губернатора, Депутата, но только не мэра?

    Гость
    10 окт 2019 в 17:12

    Когда его попрут уже?

    Гость
    10 окт 2019 в 17:05

    Этого волкова давно пора из Ярославля выгнать !