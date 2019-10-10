«Стыдно за наш город»: ярославцы ответили Урганту, который высмеял горку из грязи на всю страну

Сейчас этой горки уже нет

Скандальная история о горке из грязи в «Юбилейном» парке в Ярославле дошла до Первого канала. Детский городок, который ярославцы активно критиковали на прошлой неделе, по полной высмеял в эфире Первого канала телеведущий Иван Угрант.



Горку уже убрали, и на её место собираются поставить симпатичный детский комплекс. Но ярославцам от такой славы стало неприятно.

— Лучше бы сам город высмеивал, а то он хуже самой горки теперь — грязный и нищий, — написал Андрей Коловрат.

И многие поддерживают его настроение.