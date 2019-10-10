«Стыдно за наш город»: ярославцы ответили Урганту, который высмеял горку из грязи на всю страну

Скандальная история о горке из грязи в «Юбилейном» парке в Ярославле дошла до Первого канала. Детский городок, который ярославцы активно критиковали на прошлой неделе, по полной высмеял в эфире Первого канала телеведущий Иван Угрант.
Горку уже убрали, и на её место собираются поставить симпатичный детский комплекс. Но ярославцам от такой славы стало неприятно.
— Лучше бы сам город высмеивал, а то он хуже самой горки теперь — грязный и нищий, — написал Андрей Коловрат.
И многие поддерживают его настроение.
— Очень стыдно за то, что происходит в нашем городе, — расстроена Наталья Осипова.
— Стыдно, господа, за столицу Золотого кольца, — согласен с ней Сергей Звонарёв.
— И ведь властям Ярославля даже не стыдно, даже после выпуска передачи не стыдно, вообще не стыдно, — оставил комментарий на сайте 76.RU гость.
— Позорище. То дорога по BBC, то светофор на стройке, то горка из грязи. И ведь если люди возмущаются, значит, понимают идиотизм всего такого, — пишет гость портала.
— Мэр, ты за городом вообще следишь? — задал вопрос читатель.
Кстати, главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов объяснил это так:
— Подрядчик не смог воплотить замыслы проектировщика: горка получилась слишком большая и извилистая, а по проекту она должна была быть прямая.