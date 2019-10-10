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Горка-грязь

«Стыдно за наш город»: ярославцы ответили Урганту, который высмеял горку из грязи на всю страну

Телеведущий на федеральном телеканале показал нелепое сооружение

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Сейчас этой горки уже нет

Сейчас этой горки уже нет

Скандальная история о горке из грязи в «Юбилейном» парке в Ярославле дошла до Первого канала. Детский городок, который ярославцы активно критиковали на прошлой неделе, по полной высмеял в эфире Первого канала телеведущий Иван Угрант.

Горку уже убрали, и на её место собираются поставить симпатичный детский комплекс. Но ярославцам от такой славы стало неприятно. 

— Лучше бы сам город высмеивал, а то он хуже самой горки теперь — грязный и нищий, — написал Андрей Коловрат.

И многие поддерживают его настроение. 

— Очень стыдно за то, что происходит в нашем городе, — расстроена Наталья Осипова.

— Стыдно, господа, за столицу Золотого кольца, — согласен с ней Сергей Звонарёв. 

— И ведь властям Ярославля даже не стыдно, даже после выпуска передачи не стыдно, вообще не стыдно, — оставил комментарий на сайте 76.RU гость.

— Позорище. То дорога по BBC, то светофор на стройке, то горка из грязи. И ведь если люди возмущаются, значит, понимают идиотизм всего такого, — пишет гость портала. 

— Мэр, ты за городом вообще следишь? — задал вопрос читатель.

Кстати, главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов объяснил это так:

— Подрядчик не смог воплотить замыслы проектировщика: горка получилась слишком большая и извилистая, а по проекту она должна была быть прямая.

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горка-грязь

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Кроликов
    10 окт 2019 в 08:47

    Давайте дороги наши снимем и отошлем Ивану. А заодно и на BBC

    анонимус
    10 окт 2019 в 09:47

    а вот заросла бы она травкой , было бы сипотично )

    Гость
    10 окт 2019 в 08:16

    Как вы забрали уже с этой горкой.