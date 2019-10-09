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Ярославский депутат выступила против реставрации Толгского монастыря за бюджетные деньги

Что ответили Наталии Бобряковой в епархии

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Ярославский депутат выступила против реставрации Толгского монастыря за бюджетные деньги

Ярославский депутат выступила против реставрации Толгского монастыря за бюджетные деньги

Депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова выступила против реставрации церковных объектов за бюджетные деньги. К размышлениям на эту тему ее подтолкнула информация о том, что на ремонт Толгского монастыря из федерального бюджета было выделено 55 миллионов.

— Ни в коем случае не хочу оскорбить чувства верующих, но, на мой взгляд, у нас церковь отделена от государства. И ремонтные работы объектов, принадлежащих церкви, должны проводиться за счет средств собственника, то есть РПЦ. У нас разрушаются школы, детские сады, нет средств на ремонт больниц! Да, Толгский монастырь — это уникальное место, памятник архитектуры, а что, у нас мало памятников архитектуры, требующих реставрации, находящихся в государственной собственности? — высказала депутат свое мнение.

Также она задалась вопросом, почему если на церкви тратят деньги налогоплательщиков, обряды крещения или отпевания проводят не бесплатно. И насколько корректно тратить на православные храмы средства представителей других религий или атеистов.

В комментариях многие соглашаются с Наталией. Но в епархии с обвинениями не согласны.

— Церковь отделена от государства как организация, но памятники церковной архитектуры являются таким же народным достоянием и имеют такое же культурное значение, как и светские памятники. Толгский монастырь — это памятник архитектуры федерального значения. Поэтому логично, что на его восстановление тратятся федеральные деньги, — прокомментировал пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский.

А вы считаете, что бюджет должен выделять деньги в помощь святыням?

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      КОММЕНТАРИИ (26)

      Гость
      9 окт 2019 в 16:58

      Коммуняки все разрушили, а восстанавливать не хотят и чтобы говорить о церкви, надо туда ходить и читать побольше и знать, а не нести бред.

      Гость
      9 окт 2019 в 16:58

      Если это их собственность, пусть и реставрируют их сами. Если федеральная собственность, пусть за аренду деньги платят. И налоги пусть в федеральный бюджет платят, если хотят этим бюджетом пользоваться.

      Гость
      9 окт 2019 в 16:44

      Правильно ! пусть патриарх кирилл свою яхту продаст и отреставрирует , сели ему надо , а вообще РПЦ это мошенники у них даже банк свой есть \где они деньги отмывают .