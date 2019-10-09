Ярославский депутат выступила против реставрации Толгского монастыря за бюджетные деньги

Депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова выступила против реставрации церковных объектов за бюджетные деньги. К размышлениям на эту тему ее подтолкнула информация о том, что на ремонт Толгского монастыря из федерального бюджета было выделено 55 миллионов.



— Ни в коем случае не хочу оскорбить чувства верующих, но, на мой взгляд, у нас церковь отделена от государства. И ремонтные работы объектов, принадлежащих церкви, должны проводиться за счет средств собственника, то есть РПЦ. У нас разрушаются школы, детские сады, нет средств на ремонт больниц! Да, Толгский монастырь — это уникальное место, памятник архитектуры, а что, у нас мало памятников архитектуры, требующих реставрации, находящихся в государственной собственности? — высказала депутат свое мнение.

