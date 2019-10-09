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Горка-грязь

В Ярославле снесли горку из грязи. И не факт, что поставят новую

Что творится в Юбилейном парке после скандала

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Экогорку в Юбилейном парке сравняли с землёй

Экогорку в Юбилейном парке сравняли с землёй

В Ярославле рабочие демонтировали скандальную детскую горку, которая прославилась на всю Россию. Это тот самый жёлтый жёлоб в куче грязи, который на Первом канале высмеял Иван Ургант. Теперь здесь — ровное место.

— Конструкцию в Юбилейном парке на самом деле демонтировали представители фирмы-подрядчика, — рассказали в проектном офисе «Решаем вместе». — Мы не знаем, что будет дальше, это решать заказчику, которым является «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» ДГХ мэрии Ярославля.

Многих детей и родителей не смущал облик горки

Многих детей и родителей не смущал облик горки

В мэрии уверяют, что объект заказчиком принят не был, а значит, деньги за него из бюджета не потрачены. Но что на этом месте будет дальше, власти ещё не решили.

— В «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ» на данный момент обсуждается вопрос о установке нового объекта, — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. — После согласования и утверждения изменений в проекте, мы предоставим всю информацию в СМИ.

Горку из ярославского парка показали в «Вечернем Урганте»

Горка-грязь оказалась неправильной. По проекту, она должна быть не выше 90 сантиметров и не извилистой, а прямой.

— До того как предложить проект новой детской площадки, мы посетили парк и не увидели большого количества детей в городке. Зато веселье происходило на невзрачном холмике со стороны гаражей. Это и послужило идеей создать такую горку. Но подрядчик не смог воплотить замысел проектировщика, — рассказал главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов.

Сначала людям пообещали, что горку переделают, причём в ближайшие дни. Теперь у чиновников появились сомнения.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    Гость
    9 окт 2019 в 13:35

    Зачем было сносить? Обложили бы рулонным газоном, а сзади сделали бы лесенку, и была бы нормальная горка.

    Трололо
    9 окт 2019 в 12:57

    Стыдно стало?

    Тролль Противный
    9 окт 2019 в 12:56

    Стыдно стало?