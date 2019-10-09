В Ярославле снесли горку из грязи. И не факт, что поставят новую

Экогорку в Юбилейном парке сравняли с землёй Фото: Александра Савельева

В Ярославле рабочие демонтировали скандальную детскую горку, которая прославилась на всю Россию. Это тот самый жёлтый жёлоб в куче грязи, который на Первом канале высмеял Иван Ургант. Теперь здесь — ровное место.

— Конструкцию в Юбилейном парке на самом деле демонтировали представители фирмы-подрядчика, — рассказали в проектном офисе «Решаем вместе». — Мы не знаем, что будет дальше, это решать заказчику, которым является «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» ДГХ мэрии Ярославля.



Многих детей и родителей не смущал облик горки Фото: Елена Вахрушева

В мэрии уверяют, что объект заказчиком принят не был, а значит, деньги за него из бюджета не потрачены. Но что на этом месте будет дальше, власти ещё не решили.



— В «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ» на данный момент обсуждается вопрос о установке нового объекта, — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. — После согласования и утверждения изменений в проекте, мы предоставим всю информацию в СМИ.

Горку из ярославского парка показали в «Вечернем Урганте» Видео: Первый канал