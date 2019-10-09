В Ярославле снесли горку из грязи. И не факт, что поставят новую

В Ярославле рабочие демонтировали скандальную детскую горку, которая прославилась на всю Россию. Это тот самый жёлтый жёлоб в куче грязи, который на Первом канале высмеял Иван Ургант. Теперь здесь — ровное место.
— Конструкцию в Юбилейном парке на самом деле демонтировали представители фирмы-подрядчика, — рассказали в проектном офисе «Решаем вместе». — Мы не знаем, что будет дальше, это решать заказчику, которым является «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» ДГХ мэрии Ярославля.
В мэрии уверяют, что объект заказчиком принят не был, а значит, деньги за него из бюджета не потрачены. Но что на этом месте будет дальше, власти ещё не решили.
— В «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ» на данный момент обсуждается вопрос о установке нового объекта, — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. — После согласования и утверждения изменений в проекте, мы предоставим всю информацию в СМИ.
Горка-грязь оказалась неправильной. По проекту, она должна быть не выше 90 сантиметров и не извилистой, а прямой.
— До того как предложить проект новой детской площадки, мы посетили парк и не увидели большого количества детей в городке. Зато веселье происходило на невзрачном холмике со стороны гаражей. Это и послужило идеей создать такую горку. Но подрядчик не смог воплотить замысел проектировщика, — рассказал главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов.
Сначала людям пообещали, что горку переделают, причём в ближайшие дни. Теперь у чиновников появились сомнения.