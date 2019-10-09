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Увезли в Краснодарский край: органы опеки не могут найти отданного приёмным родителям ребёнка

О трёхлетней девочке полгода ничего неизвестно

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Многодетной маме не вернули младшую дочь

Многодетной маме не вернули младшую дочь

Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин обратился генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке у и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, чтобы найти трёхлетнего ребёнка, которого из Ярославской области увезли в Краснодарский край.

История началась больше года назад, когда маму троих детей Наталью ограничили в родительских правах. После того как женщина устроилась на работу, старших детей ей вернули, а вот младшую дочь передали под опеку другой семье. Наталья всячески пыталась вернуть ребёнка, обратилась к уполномоченному по правам детей в Ярославской области, тот в свою очередь посчитал, что органы опеки не имели права разлучать детей.

— По факту незаконной передачи под опеку малолетнего ребенка в прошлом году уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области возбуждено производство, — рассказали в аппарате детского омбудсмена.

Теперь выяснилось, что ребёнка и вовсе увезли из Ярославской области в Краснодарский край.

— В ходе судебного разбирательства установлено, что ребенок вместе с опекунами выехал за пределы Ярославской области, в Краснодарский край, — говорят в аппарате уполномоченного по правам ребёнка. — В течение более чем полугода ребенок не поставлен на учет в органы опеки и попечительства по новому месту пребывания. По указанному опекунами адресу несовершеннолетний не проживает. Органам опеки и попечительства Краснодарского края судьба ребенка неизвестна.

У Следственного комитета и прокуратуры омбудсмен просит найти увезённую малышку. Также Михаил Крупин обратился к руководителю Рособрнадзора Сергею Кравцову для проведения комплексной проверки органов опеки и попечительства по факту исчезновения ребёнка.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    гость
    9 окт 2019 в 10:37

    Под трансплантацию ?