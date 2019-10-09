В центре Ярославля ограничат движение, чтобы отпраздновать юбилей Которосльной набережной

С самого утра возле музея-заповедника будет не припарковаться

В Ярославле 10 октября будут праздновать 75-летие строительства Которосльной набережной. Из-за этого днём перекроют движение от дома № 14 на площади Богоявления до дома № 1а по улице Андропова.



— Временное ограничение движения вводится с 13:00 до 14:30, — рассказали в мэрии Ярославля.



С 09:00 до 14:30 автомобилистам запретят остановку и стоянку на Которосльной набережной в районе храма Михаила Архангела и Ярославского музея-заповедника.



Водителей просят планировать свой маршрут с учетом временных ограничений.

