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В центре Ярославля ограничат движение, чтобы отпраздновать юбилей Которосльной набережной

Когда и где будет не проехать

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С самого утра возле музея-заповедника будет не припарковаться

С самого утра возле музея-заповедника будет не припарковаться

В Ярославле 10 октября будут праздновать 75-летие строительства Которосльной набережной. Из-за этого днём перекроют движение от дома № 14 на площади Богоявления до дома № 1а по улице Андропова.

— Временное ограничение движения вводится с 13:00 до 14:30, — рассказали в мэрии Ярославля.

С 09:00 до 14:30 автомобилистам запретят остановку и стоянку на Которосльной набережной в районе храма Михаила Архангела и Ярославского музея-заповедника.

Водителей просят планировать свой маршрут с учетом временных ограничений.

Напомним, что с начала октября в Ярославле решили запретить большегрузам останавливаться возле Шинного завода. Сделали это, чтобы разгрузить участок дороги от Советской улицы до Полушкиной рощи.

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ограничение движения

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Евгений
    9 окт 2019 в 09:54

    Ну коль столь важный день можно и кредитик на город взять, гулять так гулять!

    лучик добра
    9 окт 2019 в 09:00

    Они готовы на любой кипишь, за бюджетные деньги - юбилей Снега, годовщину Северного ветра или именины остановки Парижская коммуна...

    Гость
    9 окт 2019 в 08:42

    Так ведь 10 октября вроде как и будни, а не выходной..чтобы среди рабочего дня хороводы с песнями водить !? Кому в голову пришла такая бредовая идея - "Набережную" с Юбилеем чествовать или премии из Бюджета покоя не дают ?!