Ярославцам предложили придумать логотип 1010-летия города

Мэр решил объявить конкурс на разработку логотипа 1010-летия Ярославля. Предложить своё видение символа праздника могут и профессиональные художники, и дизайнеры, и любители, которые умеют хорошо рисовать.
― У такого важного праздника обязательно должен быть символ, — сказал мэр Ярославля Владимир Волков. — Чтобы его выбрать, нужно обязательно посоветоваться с жителями. Поэтому я предлагаю объявить конкурс на лучший логотип к юбилею Ярославля.
Участников просят ответственно отнестись к разработке юбилейного логотипа, потому что его планируют размещать на сувенирах и в рекламе.
Работы будут принимать с 10 октября до 10 ноября. Свои логотипы можно отправить на почту city_yaroslavl@bk.ru с пометкой «Ярославль-2020».
Все присланные логотипы разместят на сайте мэрии, чтобы лучший выбрать с помощью онлайн-голосования. Победителю обещают ценный приз.
В Ярославле уже готовятся к юбилею города. К 1010-летию в городе сделают подсветку зданий, парков, некоторые объекты украсят граффити.