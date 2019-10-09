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Ярославцам предложили придумать логотип 1010-летия города

Куда и когда отправлять работы

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Победителю конкурса на лучший логотип обещают ценный приз

Победителю конкурса на лучший логотип обещают ценный приз

Мэр решил объявить конкурс на разработку логотипа 1010-летия Ярославля. Предложить своё видение символа праздника могут и профессиональные художники, и дизайнеры, и любители, которые умеют хорошо рисовать.

― У такого важного праздника обязательно должен быть символ, — сказал мэр Ярославля Владимир Волков. — Чтобы его выбрать, нужно обязательно посоветоваться с жителями. Поэтому я предлагаю объявить конкурс на лучший логотип к юбилею Ярославля.

Участников просят ответственно отнестись к разработке юбилейного логотипа, потому что его планируют размещать на сувенирах и в рекламе.

Работы будут принимать с 10 октября до 10 ноября. Свои логотипы можно отправить на почту city_yaroslavl@bk.ru с пометкой «Ярославль-2020».

Все присланные логотипы разместят на сайте мэрии, чтобы лучший выбрать с помощью онлайн-голосования. Победителю обещают ценный приз.

В Ярославле уже готовятся к юбилею города. К 1010-летию в городе сделают подсветку зданий, парков, некоторые объекты украсят граффити.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    9 окт 2019 в 06:41

    ДЫРА!

    Гость
    9 окт 2019 в 08:14

    Предлагаю проект -на логотипе фото Волкова,который тащит волоком мешок денег в сторону Мытищ.

    9 окт 2019 в 07:55

    Реют флаги РФ, под ними -зияющие высоты достижений.