Ярославцам предложили придумать логотип 1010-летия города

Мэр решил объявить конкурс на разработку логотипа 1010-летия Ярославля. Предложить своё видение символа праздника могут и профессиональные художники, и дизайнеры, и любители, которые умеют хорошо рисовать.



― У такого важного праздника обязательно должен быть символ, — сказал мэр Ярославля Владимир Волков. — Чтобы его выбрать, нужно обязательно посоветоваться с жителями. Поэтому я предлагаю объявить конкурс на лучший логотип к юбилею Ярославля.



Участников просят ответственно отнестись к разработке юбилейного логотипа, потому что его планируют размещать на сувенирах и в рекламе.

