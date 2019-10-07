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График изменится из-за праздников: «Почта России» рассказала, как будут делать выплаты в ноябре

Ярославцы смогут вовремя получить пенсии

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Выплаты можно будет получить раньше

Выплаты можно будет получить раньше

Сотрудники «Почты России» рассказали, как в ноябре будут разносить пенсию. График изменён из-за праздничных дней.

— В городских отделениях почтовой связи шестиразовой доставкой: 2 ноября — за 4 ноября. В городских отделения почтовой связи с пятиразовой доставкой 2 ноября — за 4 ноября. Воскресенье и понедельник — выходные дни, — сообщили в мэрии Ярославля.

Доставка пенсий и иных социальных выплат будет осуществляться в пределах периода доставки пенсии и не ранее чем за три дня до наступления даты получения пенсии, установленной по графику.

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ТЕГИ

"Почта России"

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