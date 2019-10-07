График изменится из-за праздников: «Почта России» рассказала, как будут делать выплаты в ноябре

Выплаты можно будет получить раньше

Сотрудники «Почты России» рассказали, как в ноябре будут разносить пенсию. График изменён из-за праздничных дней.



— В городских отделениях почтовой связи шестиразовой доставкой: 2 ноября — за 4 ноября. В городских отделения почтовой связи с пятиразовой доставкой 2 ноября — за 4 ноября. Воскресенье и понедельник — выходные дни, — сообщили в мэрии Ярославля.



Доставка пенсий и иных социальных выплат будет осуществляться в пределах периода доставки пенсии и не ранее чем за три дня до наступления даты получения пенсии, установленной по графику.

