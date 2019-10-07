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Ярославец выиграл в лотерею 17 миллионов рублей: какой билет принёс удачу

В этом году в области появилось 14 миллионеров

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А что бы сделали с выигрышем вы?

А что бы сделали с выигрышем вы?

Вот это счастливчик! Житель Ярославля выиграл в лотерею 17 миллионов 49 тысяч рублей. Это крупнейший выигрыш в Ярославской области за последние несколько лет. 

Победителю повезло в минувшее воскресенье во время розыгрыша лотереи «12/24», где участники отмечают 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Выигрывает тот, кто угадает все, либо ни одного. Свой билет ярославец купил за 600 рублей.

— Ярославец (участник под номером 136) угадал все числа выигрышной комбинации. Поздравляем нового победителя и ждем его для оформления выигрыша! — рассказали в «Столото».

С начала года в Ярославской области появилось 14 лотерейных миллионеров, кому посчастливилось выиграть крупную сумму. 

Так, один из победителей Роман Снежко отдал свои два миллиона бабушке. А одному мужчине повезло выиграть миллион в новогодней лотерее. 

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость .
    7 окт 2019 в 16:49

    Опять реклама!?Никто ничего не выйграл, максимум 100р.

    Петр
    7 окт 2019 в 17:19

    Очередной развод, продажа билетов на нуле у них вот и объявляется каждый день новый миллионер

    мистертвистер
    7 окт 2019 в 15:55

    Говорят его найти не могут,пропал мужик.