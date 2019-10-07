Ярославец выиграл в лотерею 17 миллионов рублей: какой билет принёс удачу

А что бы сделали с выигрышем вы?

Вот это счастливчик! Житель Ярославля выиграл в лотерею 17 миллионов 49 тысяч рублей. Это крупнейший выигрыш в Ярославской области за последние несколько лет.



Победителю повезло в минувшее воскресенье во время розыгрыша лотереи «12/24», где участники отмечают 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Выигрывает тот, кто угадает все, либо ни одного. Свой билет ярославец купил за 600 рублей.

— Ярославец (участник под номером 136) угадал все числа выигрышной комбинации. Поздравляем нового победителя и ждем его для оформления выигрыша! — рассказали в «Столото».