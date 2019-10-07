«Люди уступают место маргиналам»: урбанист объяснил, прав ли депутат из Рыбинска, критикующий власть

Автор блога «Рыбинский урбанист» поддержал городского депутата Олега Леонтьева, который накануне позволил себе покритиковать местные власти, написав авторскую колонку о том, что не так в Рыбинске с благоустройством городских территорий.



— Депутат говорит правильные вещи, — констатировал урбанист из Рыбинска Максим Рябков. — Никто не будет что-то ломать и нарушать порядок на глазах у людей. Поэтому главная задача общественного пространства — привлекать как можно больше людей. Ничто не привлекает человека в общественное пространство больше, чем взаимодействие с ним. Если пространство — это просто красивый фон, то людям там становится скучно, и они уходят, предоставляя пространство вандалам и прочим маргиналам.

