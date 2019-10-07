«Люди уступают место маргиналам»: урбанист объяснил, прав ли депутат из Рыбинска, критикующий власть

Автор блога «Рыбинский урбанист» поддержал городского депутата Олега Леонтьева, который накануне позволил себе покритиковать местные власти, написав авторскую колонку о том, что не так в Рыбинске с благоустройством городских территорий.
— Депутат говорит правильные вещи, — констатировал урбанист из Рыбинска Максим Рябков. — Никто не будет что-то ломать и нарушать порядок на глазах у людей. Поэтому главная задача общественного пространства — привлекать как можно больше людей. Ничто не привлекает человека в общественное пространство больше, чем взаимодействие с ним. Если пространство — это просто красивый фон, то людям там становится скучно, и они уходят, предоставляя пространство вандалам и прочим маргиналам.
Специалист по городской среде отдельно отметил, что вандализм в Рыбинске был и раньше, но до прошлого года власти его старались не замечать.
Что думает глава Рыбинска по поводу критики депутата пока неизвестно. Редакция 76.RU обратилась в администрацию, запросив их мнение. Чиновники пообещали, что подумают и сообщат свой ответ.
Напомним, депутат муниципального совета города Рыбинска Олег Леонтьев считает, что местная администрация не делает его город удобным. Он считает, что благоустройство, которое делают чиновники, делает городские пространства недружелюбными и способствует увеличению вандализма. Своими идеями, как сократить количество случаев вандализма в центре Рыбинска и как пересмотреть подход к отдыху горожан, народный избранник поделился в авторской колонке для 76.RU.