Помойка в Переславле завела себе аккаунт в соцсетях. И власти бросились чистить её до блеска

В Переславле-Залесском стали плохо вывозить мусор с контейнерных площадок. Из самих баков мусоровозы отходы забирают, а вот то, что накопилось вокруг, пока они были переполнены, — не торопятся.
— Иногда неделями, а то и месяцами всё это лежит и воняет, — говорит жительница Переславля-Залесского Наталья Власова.
Местные решили, что раз у них под окнами воняет мусор, то будут «вонять» и они. В интернете. И заметили закономерность — чем больше «вони» в Сети, тем быстрее мусорную площадку чистят.
Одна помойка даже завела себе страничку во «ВКонтакте» и регулярно публикует мусорные «селфи». За ней коммунальщики теперь следят особенно пристально, чтобы она не меняла себе аватарки.
Теперь люди делятся своим лайфхаком и советуют другим делать то же самое.
— Отлично придумали, — говорят представители единого оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами — компании «Хартия».
Вот только «Хартия» вывозит мусор непосредственно из бачков, а на контейнерной площадке прибираться должен либо город, либо управляющая компания. В зависимости от того, где стоит помойка.
Мы решили узнать у властей, работает ли лайфхак. Оказалось, работает.
— Специальная служба объезжает контейнерные площадки один раз в неделю и проверяет, не накопился ли там мусор. В случае необходимости его убирают и вывозят, — сообщили в пресс-службе городского округа Переславль-Залесский. — Но мы и социальные сети мониторим, реагируем на жалобы жителей. Так что толк в таких сообщениях есть.
Также в администрации сказали, что жалобы на неубранные контейнерные площадки можно оставлять не только в интернете, но и по телефону. Звонить можно в отдел охраны окружающей среды и природопользования муниципального «Центра развития» по номеру (48535) 3-04-64, или в единую дежурно-диспетчерскую службу — 2-00-12.
Кстати, это мусорка в том же Переславле, у которой нет аккаунта.