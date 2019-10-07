Помойка в Переславле завела себе аккаунт в соцсетях. И власти бросились чистить её до блеска

В Переславле-Залесском стали плохо вывозить мусор с контейнерных площадок. Из самих баков мусоровозы отходы забирают, а вот то, что накопилось вокруг, пока они были переполнены, — не торопятся.



— Иногда неделями, а то и месяцами всё это лежит и воняет, — говорит жительница Переславля-Залесского Наталья Власова.



Местные решили, что раз у них под окнами воняет мусор, то будут «вонять» и они. В интернете. И заметили закономерность — чем больше «вони» в Сети, тем быстрее мусорную площадку чистят.

