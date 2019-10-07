«Среди ярких цветов трудно найти ребенка»: архитектор — о том, какими должны быть детские городки

Городок будущего в Юбилейном парке Ярославля Фото: Елена Вахрушева

На прошлой неделе ярославцы раскритиковали горку из грязи в Юбилейном парке, а заодно и новый деревянный детский городок, который там поставили по программе «Решаем вместе». С негативом в отношении горки власти согласились. А вот городок решили отстоять в глазах общественности. Тем более что его проект утвердили на общественных обсуждениях.

— Наша задача — перейти от поступившего негатива к общему позитиву, — прокомментировал ситуацию главный архитектор города Артем Цымбалов на еженедельном совещании в мэрии Ярославля 7 октября.

И попытался объяснить свою позицию. По его мнению, такие городки — достойная альтернатива старым детским площадкам — советским металлическим ракетам и более современным горкам с лестницами и башенками из того же металла и еще деревоплит, которыми сейчас заставлен весь Ярославль.

— Площадки в виде определенных предметов можно использовать только для одного сценария игры — задуманного автором. В итоге дети постепенно теряют интерес к таким площадкам, — привел он аргумент.

Кроме того, зимой на металле особо не поиграешь — неприятно и опасно. А чтобы городок выглядел хорошо, его нужно постоянно подкрашивать. И это, по мнению Цымбалова, неудобно не только из-за дополнительных трат. Сам многообразный спектр расцветок ярославских площадок, по словам архитектора, — не совсем плюс.

— Найти ребенка среди таких ярких красок бывает трудно. Да и самому ему легко потеряться в пространстве в таком буйстве цвета, — аргументировал специалист. — Принципы современных площадок — естественные и долговечные материалы, которые не нуждаются в подкрашивании: металл цвета металла, дерево цвета дерева. Все практично. Дерево даже зимой не такое холодное и не так скользит, как металл. И еще плюс к безопасности — элементы городка расположены низко над землей.

Артем Цымбалов считает, что деревянные городки более интересные и безопасные Фото: Елена Вахрушева

Новая площадка, по мнению Цымбалова, позволит ребенку развивать фантазию и тренироваться физически:

— Например, игра, где земля превращается в лаву, помогает детям развивать навыки передачи хода, учета действий и других взаимодействий. Баланс, качание, лазание, ползание — прекрасная тренировка основных физических и социоэмоциональных жизненных навыков.

Призвал Цымбалов отказываться и от искусственных покрытий на детских площадках, отдавая предпочтение обычному песку, так как он пропускает воду, безопасен и сам по себе может стать развлечением — из него легко строить замки и лепить куличи. Впрочем, судя по выступлениям на совещании председателя муниципалитета Артура Ефремова и мэра Владимира Волкова, они отнеслись к мнению Цымбалова с настороженностью. — Я считал бы часть выступления Артема Цымбалова особым мнением, а не трендом, который нужно обязательно продолжать. Как отец трех детей могу сказать, что в песке много не набегаешь. И на общественных обсуждениях нужно давать людям возможность выбора. Я был в этом году во Владимире, где на общественной территории поставили городок в виде большого корабля. Мы были в шоке от количества детей, которые пришли на его открытие, — сказал Ефремов.

Глава города отметил, что в Юбилейном парке парке появится еще один городок. И потребовал согласовать его проект с жителями ближайших домов.