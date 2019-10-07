«Истерика у детей обеспечена»: депутат из Рыбинска написал колонку о том, что не так с его городом

Депутат муниципального совета Рыбинска Олег Леонтьев попытался донести до властей свою точку зрения на благоустройство города через портал 76.RU Фото: Олег Леонтьев / vk.com

Депутат муниципального совета города Рыбинска Олег Леонтьев считает, что местная администрация не делает его город удобным. Он считает, что благоустройство, которое делают чиновники, делает городские пространства недружелюбными и способствует увеличению вандализма. Своими идеями, как сократить количество случаев вандализма в центре Рыбинска и как пересмотреть подход к отдыху горожан, народный избранник поделился в авторской колонке для 76.RU.



Вандализм, случаи которого участились в Рыбинске, омрачает впечатление от того, что сделано в городе в плане благоустройства. Мне, как и любому добропорядочному жителю, очень хочется жить в чистом и ухоженном городе, поэтому я задумался о причинах вандализма и путях решения проблемы. Пришёл к выводу, что винить горожан в вандализме преждевременно.



Разберём конкретные примеры. Начнём с самого простого — «антивандальные» урны на набережной.



Первый случай их порчи произошёл сразу после того, как об установке рассказали в новостях. Тогда некоторые СМИ назвали эти урны антивандальными и тем самым спровоцировали любопытство горожан. Ну как же тут не проверить? А точно они антивандальные или всё-таки силушке поддадутся?



Оказалось, что новые урны изготовлены из не очень прочного материала, без армирования и возможности прикрепления к земле. Иными словами, любой прохожий, нечаянно задевший урну, мог автоматически стать вандалом. Что и подтверждает практика. Несколько дней назад недалеко от обелиска сломали очередную урну. Когда стали разбираться, оказалось, что это были не вандалы, а работники, которые собирали мусор и неловким движением уронили «мусорное ведро». Получается, не людей надо обвинять в вандализме, а тех, кто купил непрактичные урны.



Перестановка лавок на аллее Дерунова



Автор колонки считает, что город привлекателен только снаружи, а под обёрткой — очень неудобный. Красную площадь (на фото) он называет «плац» Фото: Михаил Контуев

Мне это напоминает игру в кошки-мышки! Одни вечером переставляют как им удобно, другие утром расставляют как положено, но никто не задумывался о причинах.



На мой взгляд, это и вандализмом-то назвать сложно. Люди ставят лавки так, чтобы им было удобно общаться большой компанией, видеть лица друг друга. Вспомните, как мы садимся пить чай со старым другом? Или за стол переговоров? Мы хотим видеть собеседника, сидеть с ним лицом к лицу.



Какое решение я вижу в этой ситуации: необходимо создать пространства для больших компаний. Отдалить от окон жилых домов и хрупких конструкций, но оставить возможность общения в приятной атмосфере. Причём, если это место создаёт администрация, то она может сама его выбрать.



Порча и разрушение остановочных комплексов



Народный избранник уверяет, что такие остановки притягивают вандалов Фото: администрация Рыбинска

С первого взгляда можно подумать, что ничто не поможет сберечь зарядные устройства и сохранить целыми стёкла на остановках, кроме круглосуточной охраны. Но заметьте: все эти случаи происходили только в ночное время! Провоцировали людей на неадекватные действия темнота, отсутствие людей, закрытые и глухие стены. Эти факторы создают у хулиганов иллюзию защищенности от глаз прохожих и правоохранительных органов. Нарушители думают, что их хулиганство останется незамеченным.



Если бы остановка была прозрачная и открытого типа, то не было бы у человека ощущения, что он невидимка.



«Вандализм» в Карякинском парке



Весь Карякинский парк напичкан табличками с запретами и предупреждениями о штрафах и видеонаблюдении Фото: Михаил Контуев

Сейчас парк закрыт от людей, потому что они могут вытоптать газоны, а зимой возмущение общественности вызвали молодые люди, оседлавшие декоративных медведей словно богатырских коней.



Топиарии в Рыбинске пока редкость, неудивительно, что люди хотят сфотографироваться с ними, рассмотреть как следует, потрогать. Выделиться на фоне остальных. Отсюда и селфи верхом на скульптуре — ни у кого нет, а у меня будет.



А попробуй запрети маленькому ребёнку подойти к зайчику — истерика обеспечена.



Я считаю, что запрет тут не лучший способ решения проблемы. Устанавливая подобные диковины, надо заранее учитывать желание жителей контактировать с ними и разрешить это делать, заранее принять все риски и потери. Или устанавливать конструкции, которые однозначно выдержат все «издевательства» людей. Любая общественная территория должна быть контактной. А сохранить газоны в порядке можно разделением парка на зоны: одна — для отдыха, с лавочками для чтения книг и созерцания редких растений, вторая — функциональная, с тропинками, детской площадкой, топиариями.



Чем заполнить общественное место



Депутат Леонтьев считает, что Рыбинск — не дружелюбный для людей город Фото: Михаил Контуев

С отдельных примеров мы плавно перешли к теме организации общественных пространств. Если говорить об общих принципах и подходах, то я бы выделил единственный и основной момент. Чтобы объект долго сохранял хорошее состояние, он должен быть востребован у людей. Территория должна привлекать жителей, тогда вандалам просто будет неинтересно и страшно! Они любят делать свои делишки, когда никого нет и их никто не видит.



Работа по искоренению и предотвращению вандализма требует участия всех сторон. В том числе необходима пропаганда в детских садах и учебных заведениях о том, что вандализм — это не только плохо, но и уголовно наказуемо.



В заключение хотел напомнить, что многое зависит от нас, нашего воспитания и поведения. Давайте любить наш город, держать его в чистоте и порядке и не стесняться делать замечания тем, кто действует не по правилам.



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