К 1010-летию Ярославль подсветят и украсят граффити

К 1010-летию в Ярославле сделают подсветку зданий, парков, некоторые объекты украсят граффити. Об этом 7 октября на общегородском совещании в мэрии сообщила заместитель главы города по соцполитике Елена Новик. Пока окончательного списка адресов, где все это будет реализовано, нет. Но скоро его уже должны утвердить.



Также Елена Новик рассказала и о некоторых других задумках, которые планируют претворить в жизнь к юбилею города в следующем году. Например, запланирована запись альбома песен о Ярославле, авторами которых могут стать все желающие. Еще хотят провести конкурс «Золотая десятка Ярославля», в котором выберут 10 лучших спортсменов, лучшие кафе, дворы и победителей в других номинациях. С 10 октября по 10 ноября в Ярославле проведут конкурс на лучший логотип юбилейного Дня города.

