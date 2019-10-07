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К 1010-летию Ярославль подсветят и украсят граффити

Власти раскрыли некоторые секреты подготовки к юбилею города

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Ярославль украсят к 1010-летию.

Ярославль украсят к 1010-летию.

К 1010-летию в Ярославле сделают подсветку зданий, парков, некоторые объекты украсят граффити. Об этом 7 октября на общегородском совещании в мэрии сообщила заместитель главы города по соцполитике Елена Новик. Пока окончательного списка адресов, где все это будет реализовано, нет. Но скоро его уже должны утвердить.

Также Елена Новик рассказала и о некоторых других задумках, которые планируют претворить в жизнь к юбилею города в следующем году. Например, запланирована запись альбома песен о Ярославле, авторами которых могут стать все желающие. Еще хотят провести конкурс «Золотая десятка Ярославля», в котором выберут 10 лучших спортсменов, лучшие кафе, дворы и победителей в других номинациях. С 10 октября по 10 ноября в Ярославле проведут конкурс на лучший логотип юбилейного Дня города.

Кроме того, власти пообещали открытие новых объектов. Правда, перечень их пообещали озвучить позже.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    гость
    7 окт 2019 в 11:13

    С месяцем празднования до сих пор не определились , причем лично решить про осень стесняются, через "народное" голосование придется на осень переносить . Можно вообще 10.10.2020. ( Ведь к маю смогут только деревья и ржавые заборы покрасить, а вот ямы , отсутствие дорог и разметки не скрыть никак ). Плюс новый контракт на уборку города в апреле заключать, а вдруг оспорят, вообще бардак будет.

    Ално
    7 окт 2019 в 11:10

    А с освещением улиц как? Может сначала освещение улиц, а потом уже всякие подсветки?

    Гость
    7 окт 2019 в 11:04

    Парки нужно сначала качественно отреставрировать , а потом уже подсветкой заниматься , с такими темпами скоро туристы перестанут ездить .