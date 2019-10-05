На прилавках магазинов в Ярославской области нашли мясо сомнительного происхождения

Прокуратура в Ярославской области устроила проверку продуктов в магазинах. В сентябре сотрудники ведомства приходили в торговые точки и смотрели, чем там торгуют. Претензии у них возникли к мясу в двух точках в посёлке Некрасовское и селе Левашово.
— На момент проверки в магазинах на реализации находился товар, на котором отсутствовали сведения о наименовании пищевой продукции, её составе, количестве, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, месте нахождения изготовителя, — сообщили в прокуратуре Некрасовского района. — Кроме того, на продукцию отсутствовали товарные и ветеринарные сопроводительные документы.
Плюс к этому в одном из магазинов продавали мясо с истекшим сроком годности. Владельцами магазинов оказались частные предприниматели. Прокуроры решили их наказать. Коммерсанты уже заплатили по 7 тысяч рублей, но штрафов может стать больше после рассмотрения материалов прокуратуры и Россельхознадзора в Арбитражном суде.
В мае специалисты Россельхознадзора внезапно нагрянули с проверкой на крупную птицефабрику в Тутаевском районе. К облаве на предприятии оказались не готовы, поэтому сотрудники ведомства смогли увидеть, что там творится на самом деле. Ранее мы сообщали подробности.