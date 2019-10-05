На прилавках магазинов в Ярославской области нашли мясо сомнительного происхождения

Прокуратура в Ярославской области устроила проверку продуктов в магазинах. В сентябре сотрудники ведомства приходили в торговые точки и смотрели, чем там торгуют. Претензии у них возникли к мясу в двух точках в посёлке Некрасовское и селе Левашово.



— На момент проверки в магазинах на реализации находился товар, на котором отсутствовали сведения о наименовании пищевой продукции, её составе, количестве, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, месте нахождения изготовителя, — сообщили в прокуратуре Некрасовского района. — Кроме того, на продукцию отсутствовали товарные и ветеринарные сопроводительные документы.

