«Красивые виды, и вдруг что-то пукает»: ведущий «Реутов-ТВ» снял выпуск в Ярославле

Ведущий пообщался с жителями города Фото: sergey_meza / instagram.com

В Ярославле побывал известный комик, музыкант, актёр и один из ведущих «Реутов-ТВ» Сергей Мезенцев. Здесь он снимал очередной выпуск проекта «Серёжа и микрофон». Приключения у съёмочной группы начались ещё на подъезде к городу. Когда оператор возле трассы снимал пейзажи, в сторону припаркованной машины отлетел кусок колеса большегруза, перевозящего щебень.



— Мы снимаем красивые виды, тут что-то пукает, и в нас летит ошмёток с КАМАЗа, — говорит Сергей.



Оказалось, что у машины лопнуло на ходу колесо. Всё обошлось, и путешествие Сергея в наш город продолжилось.



— Ярославль встречает таким пейзажем, просто индастриал, — говорит ведущий, проезжая мимо НПЗ. — Однажды я тут ехал ночью, это просто Лас-Вегас.



Приехав в центр Ярославля, Сергей пообщался с мужчиной.



— Я приехал снимать, куда мне пойти, чтобы узнать, как живет Ярославль? — спросил ведущий.



— Так вот здесь можно, здесь нормально, — ответил его собеседник Дмитрий. — А меня по телевизору покажут? — В интернете, — сказал Сергей. — А вы бы хотели, чтобы вас по какому каналу показали? — По «Матч-ТВ», я футболист. — Известный? — Нет, я в лагерях чисто играю. Освободился недавно. В «Шиннике» играл девять лет, потом нога под колесо попала, и понеслось.



Выяснилось, что мужчина сидел за кражи, но пообещал ведущему, что исправится: устал сидеть.



Одна из жительниц города сказала, что Мезенцев напомнил ей ведущего Владислава Листьева, а к концу разговора и вовсе назвала Сергея сыном убитого журналиста. На Кирова Сергея узнавали прохожие, один из ярославцев участвовал в его шоу «Токийский дрифт».



— Как изменилась твоя жизнь после этого шоу? — спросил Сергей.

— Лучше стала, — ответил прохожий. — Ты мне сказал не париться и просто делать. Я теперь так и живу.

После общения с ярославцами в центре города ведущий «Реутов-ТВ» побывал на концерте Басты и взял интервью у рэпера.



— Смотри, у Дудя первое интервью было с тобой, и после этого он взлетел. Я тебя сейчас спрашиваю и взлетаю. Сколько ты зарабатываешь?

