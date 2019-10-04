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Город

«Красивые виды, и вдруг что-то пукает»: ведущий «Реутов-ТВ» снял выпуск в Ярославле

Сергей Мезенцев пообщался с жителями города

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Ведущий пообщался с жителями города

Ведущий пообщался с жителями города

В Ярославле побывал известный комик, музыкант, актёр и один из ведущих «Реутов-ТВ» Сергей Мезенцев. Здесь он снимал очередной выпуск проекта «Серёжа и микрофон». Приключения у съёмочной группы начались ещё на подъезде к городу. Когда оператор возле трассы снимал пейзажи, в сторону припаркованной машины отлетел кусок колеса большегруза, перевозящего щебень.

— Мы снимаем красивые виды, тут что-то пукает, и в нас летит ошмёток с КАМАЗа, — говорит Сергей.

Оказалось, что у машины лопнуло на ходу колесо. Всё обошлось, и путешествие Сергея в наш город продолжилось.

— Ярославль встречает таким пейзажем, просто индастриал, — говорит ведущий, проезжая мимо НПЗ. — Однажды я тут ехал ночью, это просто Лас-Вегас.

Приехав в центр Ярославля, Сергей пообщался с мужчиной.

— Я приехал снимать, куда мне пойти, чтобы узнать, как живет Ярославль? — спросил ведущий.

— Так вот здесь можно, здесь нормально, — ответил его собеседник Дмитрий. — А меня по телевизору покажут? 

— В интернете, — сказал Сергей. — А вы бы хотели, чтобы вас по какому каналу показали? 

— По «Матч-ТВ», я футболист. 

— Известный?

— Нет, я в лагерях чисто играю. Освободился недавно. В «Шиннике» играл девять лет, потом нога под колесо попала, и понеслось.

Выяснилось, что мужчина сидел за кражи, но пообещал ведущему, что исправится: устал сидеть.

Одна из жительниц города сказала, что Мезенцев напомнил ей ведущего Владислава Листьева, а к концу разговора и вовсе назвала Сергея сыном убитого журналиста. На Кирова Сергея узнавали прохожие, один из ярославцев участвовал в его шоу «Токийский дрифт».

— Как изменилась твоя жизнь после этого шоу? — спросил Сергей.

— Лучше стала, — ответил прохожий. — Ты мне сказал не париться и просто делать. Я теперь так и живу.

После общения с ярославцами в центре города ведущий «Реутов-ТВ» побывал на концерте Басты и взял интервью у рэпера.

— Смотри, у Дудя первое интервью было с тобой, и после этого он взлетел. Я тебя сейчас спрашиваю и взлетаю. Сколько ты зарабатываешь?

— Много, а что я отвечал?

Сергей провёл ночь в Ярославле, а утром отправился на Кирова, чтобы доснять выпуск, и вдохновился историей одного из жителей города. Мужчина рассказал, что потерял пальцы в 90-х годах, но его это не сломало, теперь он занимается производством игрушек.

— Смотрите это видео, когда вам будет казаться, что жизнь с вами несправедлива. Владелец компании про производству детских игрушек поделился «далайлаймингом», — написал Сергей в своём инстаграме.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Игорек
    4 окт 2019 в 21:54

    отличный пересказ ютьюба для тех, у кого нет интернета.
    хотя погодите..... этот пересказ ведь в интернете опубликован?