Стало известно, что давало право застройщику возводить высотки в Павловской роще

— Установлено, что действующая редакция Правил не в полной мере учитывала требования, согласно которым действие градостроительных регламентов не распространяется на земли особо охраняемых природных территорий. Более того, в силу указанной нормы градостроительные регламенты для данной категории земель не устанавливаются, — рассказали в ярославской прокуратуре.

Прокуратура Ярославля добилась того, чтобы документ, в котором прописаны правила землепользования и застройки города, был изменён. Такое решение поддержали депутаты муниципалитета.

Большой резонанс в городе вызвала ситуация с застройкой Павловской рощи в Дзержинском районе города. Теперь стало известно, что давало право застройщику возводить высотки на территории памятника природы — неоднозначность формулировок документа.

— Прокурор опротестовал Правила землепользования и застройки города Ярославля в части установления градостроительного регламента для зон с особыми условиями использования — особо охраняемых природных территорий. Решением муниципалитета города Ярославля протест удовлетворен, — сообщили в прокуратуре Ярославля.

Напомним, что скандал вокруг Павловской рощи продолжался не один год. В 2012 году компания «Золотое кольцо» выкупила три участка рядом с парком. А в 2013 году впервые только появились границы охранной зоны, которые прошли по двум из трёх участков. Несколько лет назад мэрия и муниципалитет Ярославля внесли такие поправки в правила благоустройства и генплан, которые разрешили строить на землях Павловского парка. Подобные изменения обычно обсуждаются и на публичных слушаниях. Это оказалось нарушением федерального законодательства. Воспользовавшись этим, «Золотое кольцо» начало строить дома на территории памятника природы. Но недавно градозащитники добились того, чтобы этому пришёл конец.