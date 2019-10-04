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Город

Стало известно, что давало право застройщику возводить высотки в Павловской роще

Ярославская прокуратура опротестовала Правила землепользования и застройки города

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Застройщик уже начал возводить дома

Застройщик уже начал возводить дома

Прокуратура Ярославля добилась того, чтобы документ, в котором прописаны правила землепользования и застройки города, был изменён. Такое решение поддержали депутаты муниципалитета.

— Установлено, что действующая редакция Правил не в полной мере учитывала требования, согласно которым действие градостроительных регламентов не распространяется на земли особо охраняемых природных территорий. Более того, в силу указанной нормы градостроительные регламенты для данной категории земель не устанавливаются, — рассказали в ярославской прокуратуре.

Большой резонанс в городе вызвала ситуация с застройкой Павловской рощи в Дзержинском районе города. Теперь стало известно, что давало право застройщику возводить высотки на территории памятника природы — неоднозначность формулировок документа.

— Прокурор опротестовал Правила землепользования и застройки города Ярославля в части установления градостроительного регламента для зон с особыми условиями использования — особо охраняемых природных территорий. Решением муниципалитета города Ярославля протест удовлетворен, — сообщили в прокуратуре Ярославля.

Напомним, что скандал вокруг Павловской рощи продолжался не один год. В 2012 году компания «Золотое кольцо» выкупила три участка рядом с парком. А в 2013 году впервые только появились границы охранной зоны, которые прошли по двум из трёх участков. Несколько лет назад мэрия и муниципалитет Ярославля внесли такие поправки в правила благоустройства и генплан, которые разрешили строить на землях Павловского парка. Подобные изменения обычно обсуждаются и на публичных слушаниях. Это оказалось нарушением федерального законодательства. Воспользовавшись этим, «Золотое кольцо» начало строить дома на территории памятника природы. Но недавно градозащитники добились того, чтобы этому пришёл конец.

ТЕКСТ

ТЕГИ

Павловская роща

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Иван
    4 окт 2019 в 14:18

    ..а еще ранее прокуратура опротестовала положение этих правил о том, что требование о публичных слушаниях не распространяются на разрешения, выданные до вступления Правил в силу - так как это противоречит Градостроительному кодексу. Возможно были еще протесты и я просто не знаю о них. А теперь главный вопрос - кто и как систематически принимает в Ярославле Правила благоустройства, выгодные только застройщикам, с нарушением закона ( т.е. с некачественной правовой экспертизой проекта Правил)???????

    Гость
    4 окт 2019 в 14:07

    Прокурор опротестовал,..Муниципалитет протест удовлетворил,..значит высотки построенные не по Закону должны быть разобраны..Так выходит ??!

    галагаев
    4 окт 2019 в 14:13

    да щас, разберу! еще столько же построю!