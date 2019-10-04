В Ярославле в утренних пробках начали искать мужей и совесть

Утренние пробки, похоже, ещё долго будут неизбежностью для жителей Брагино. Люди потихоньку смиряются и придумывают себе развлечения на время стояния в заторах. Мы посмотрели в сервисе «Яндекс.Пробки», о чем болтали ярославцы.
Выбор новостей - только за вами
Друзья, в мобильной версии сайта мы ввели новую кнопочку - «Все новости». Она открывает список новостей в хронологическом порядке.
Кнопка закреплена перед блоком «Сообщи новость» и всплывает, если скроллить главную страницу вверх. Читайте новости так, как вам удобнее!