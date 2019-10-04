В Ярославле в утренних пробках начали искать мужей и совесть

Люди, стоящие в пробках, придумывают себе развлечения, чтобы скоротать время

Утренние пробки, похоже, ещё долго будут неизбежностью для жителей Брагино. Люди потихоньку смиряются и придумывают себе развлечения на время стояния в заторах. Мы посмотрели в сервисе «Яндекс.Пробки», о чем болтали ярославцы.