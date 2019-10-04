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В Ярославле в утренних пробках начали искать мужей и совесть

В Брагино транспорт встал в большой пробке

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Люди, стоящие в пробках, придумывают себе развлечения, чтобы скоротать время

Люди, стоящие в пробках, придумывают себе развлечения, чтобы скоротать время

Утренние пробки, похоже, ещё долго будут неизбежностью для жителей Брагино. Люди потихоньку смиряются и придумывают себе развлечения на время стояния в заторах. Мы посмотрели в сервисе «Яндекс.Пробки», о чем болтали ярославцы.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    4 окт 2019 в 12:16

    Регулировщиков ни у кого не хватает ума поставить? Хоть как-то ведь можно проблемы пробок на время ремонтных работ решать! У нас же дорогу перекрыли - держитесь, терпения Вам! Хорошего настроения!

    Гость
    4 окт 2019 в 12:10

    вчера там на перекрестке громова и дзержинского не работал светофор, на таком оживленном месте и вообще куда писать что бы перенастроили светофор?

    4 окт 2019 в 11:32

    Неужели нельзя перенастроить светофор перекресток Блюхера и Урицкого? Вечером два потока едут в сторону Тутаевского шоссе.