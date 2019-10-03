Детские площадки снесли незаконно: выяснилось, что власти не хотят давать деньги на ремонт городков

Прокуратура требует от мэрии Ярославля привести в порядок детские площадки. Несмотря на то, что там была выявлена масса нарушений, до сих пор особо ничего не поменялось. При том что детские площадки требуют чуть ли не капитального ремонта, чиновники не собираются выделять на это деньги.



— Кроме того, ряд детских городков, отремонтировать которые возможность была, просто снесли в нарушение закона. Тем самым нарушены права несовершеннолетних, такие как содействие их физическому, интеллектуальному развитию, поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и оздоровления детей, — пояснили в прокуратуре Ярославской области.

