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Город

Детские площадки снесли незаконно: выяснилось, что власти не хотят давать деньги на ремонт городков

Прокуратура требует у мэрии Ярославля устранить все нарушения

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Оказывается, некоторые городки можно было починить

Оказывается, некоторые городки можно было починить

Прокуратура требует от мэрии Ярославля привести в порядок детские площадки. Несмотря на то, что там была выявлена масса нарушений, до сих пор особо ничего не поменялось. При том что детские площадки требуют чуть ли не капитального ремонта, чиновники не собираются выделять на это деньги.

— Кроме того, ряд детских городков, отремонтировать которые возможность была, просто снесли в нарушение закона. Тем самым нарушены права несовершеннолетних, такие как содействие их физическому, интеллектуальному развитию, поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и оздоровления детей, — пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Недавно от городской администрации устроили большую инспекцию по детским площадкам, назвав список городков, в которых детям опасно играть. А в последнее время случаи травмирования детей на площадках не редкость. В июне мальчику прищемило ногу качелями. А в мае с оборвавшихся качелей упала девочка — ребенок был в тяжелом состоянии.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    3 окт 2019 в 23:03

    А чего нам еще хотеть. В городе нет денег. От слова вообще. Одни долги. Мэрия передала мусорки в ук, городки жителям, компенсации за садики отменили. Скоро надо будет закрыть город. Дальше будет только хуже.

    Гость
    3 окт 2019 в 21:40

    Ну, теперь-то, конечно, отремонтируют.