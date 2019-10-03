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Это не Скоково: власти озвучили предварительную причину загрязнения реки Норы

Ярославцы заметили, что с водой творится что-то страшное

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Специалисты взяли пробы воды

Специалисты взяли пробы воды

Специалисты департамента окружающей среды и природопользования взяли пробы воды из речки Норы. Сегодня в соцсети выложили страшные фотографии, на которых видно, что Нора не просто покрылась пузырями, но и стала чёрной. У многих появились подозрения, что эта грязь стекает в воду с полигона Скоково. Власти продолжают петь соловьём: полигон никак не вредит окружающей среде.

— Специалисты взяли пробы воды в четырех точках. Обследовали территорию, которая прилегает к полигону. Следов поступления стока с тела полигона в мелиоративную канаву, примыкающую к реке, не обнаружено. Помимо этого, руководители полигона для исключения вероятности попадания фильтрата в окружающую среду предприняли меры. Так, в четыре раза увеличили преграждающую дамбу, которая расположена на стыке обводной канавы и полигона. По предварительным данным, загрязнение реки произошло в результате вымывания илистых донных отложений из-за интенсивных дождей, — сказал председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.

Сейчас, по словам чиновников, на объекте работает система рециркуляции фильтрата, благодаря чему жидкость возвращается на полигон, а сточные воды не попадают в окружающую среду.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гогость
    3 окт 2019 в 20:37

    Анна, поправьте ссылку на "страшные фотографии" а то получается что на них видно не реку, а совершенно другую статью "Удерживала руками лезвие ножа".

    Гость
    3 окт 2019 в 20:20

    Это не донные отложения, а гниль нашей власти сочится сквозь русскую землю

    Гость
    3 окт 2019 в 20:13

    Вы о чём? "загрязнение реки произошло в результате вымывания илистых донных отложений из-за интенсивных дождей, — сказал председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов".
    Во-первых, где вы видели, что речные донные отложения имеют чёрный цвет? Во-вторых, на Норе у устья вода не несёт взвешенных частиц, она не мутная, а чёрная и присутствуют сине-зелёные водоросли. В-третьих, дожди шли почти всё лето, а почему совсем недавно отложения вдруг вымылись? Ну и наконец, неужели сложно представить для ознакомления сводную таблицу, в которой бы отражались результаты исследования проб воды (с указанием перечня показателей и участков отбора проб). Лично мне были бы интересны результаты анализов на участке перед полигоном (выше по течению Норы) и ниже полигона; в устье реки.
    Бездоказательно можно "плести" и "вешать на уши" всё, что угодно.