Это не Скоково: власти озвучили предварительную причину загрязнения реки Норы

Специалисты департамента окружающей среды и природопользования взяли пробы воды из речки Норы. Сегодня в соцсети выложили страшные фотографии, на которых видно, что Нора не просто покрылась пузырями, но и стала чёрной. У многих появились подозрения, что эта грязь стекает в воду с полигона Скоково. Власти продолжают петь соловьём: полигон никак не вредит окружающей среде.



— Специалисты взяли пробы воды в четырех точках. Обследовали территорию, которая прилегает к полигону. Следов поступления стока с тела полигона в мелиоративную канаву, примыкающую к реке, не обнаружено. Помимо этого, руководители полигона для исключения вероятности попадания фильтрата в окружающую среду предприняли меры. Так, в четыре раза увеличили преграждающую дамбу, которая расположена на стыке обводной канавы и полигона. По предварительным данным, загрязнение реки произошло в результате вымывания илистых донных отложений из-за интенсивных дождей, — сказал председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.

