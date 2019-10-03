Нарушили права детей: прокуратура вынесла представление мэру Ярославля

Ярославская прокуратура проверила детские игровые площадки Ярославля и нашла там нарушения.
— Находящиеся в казне города детские площадки не в полном объеме находятся на обслуживании, — рассказали в прокуратуре города. — Целый ряд площадок имеет существенные недостатки, меры к устранению которых не приняты. При этом денежные средства на такие работы мэрией в бюджете не предусмотрены.
Возмутило проверяющих и то, что некоторые детские площадки демонтировали, хотя, по мнению прокуроров, их вполне можно было отремонтировать, а не оставлять детей без качелей.
— Тем самым нарушены права несовершеннолетних, Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка», которым установлены основные принципы государственной политики в интересах детей, такие как содействие их физическому, интеллектуальному развитию, поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и оздоровления детей, — сказали в прокуратуре.
По результатам проверки в адрес мэра Ярославля Владимира Волкова вынесли представление.
В начале августа на детской площадке пострадала 10-летняя девочка. После этого прокуратура проверила все городки в Ярославле и составила список опасных для детей мест. Мэрия принялась яростно сносить детские игровые площадки. Из-за аварийного состояния решили убрать 400 элементов городков. Из-за одной площадки, которую признали опасной разразился скандал. После этого в мэрии предложили ярославцам самим выбрать, где должны быть построены новые игровые зоны. Правда, построенные новшества для детворы иногда вызывают недоумения. В детском парке местным малышам поставили горку — на куче роскошной осенней грязи.