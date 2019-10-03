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«Буквально уже молимся»: жителям Красноперекопского района отключили почти всё

В 2019 году в Ярославле живут хуже, чем в прошлом веке

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Красноперекопский район вечером 2 октября

Красноперекопский район вечером 2 октября

Кому-то до сих пор не дали отопление. А в других районах нет уличного освещения. В Красноперекопском районе нет всего сразу. 

— Локальный апокалипсис на Перекопе, глобальный в городе. Нет уличного освещения, а в квартирах нет отопления. Хорошо, что нет заморозков. Молимся буквально, чтобы не прорвало воду, такое часто бывает, — написал в редакцию местный житель. — До ЕДДС по номеру 40-40-40 не дозвонишься, да и бесполезно. А что же мэр? Знаю, что сейчас во многих частях города темно, в чём причина, неужели в аварии? 

На улице Закгейма света не было после 18 часов вечера. А отопления не будет ещё несколько дней, компания ТГК-2 сообщает о крупной аварии, которая случилась в момент подключения тепла. Без тепла остались почти две сотни домов.

При этом до начала отопительного сезона власти сообщали, что сети города готовы, но оговорились, что возможны локальные аварии

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