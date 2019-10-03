«Буквально уже молимся»: жителям Красноперекопского района отключили почти всё

Кому-то до сих пор не дали отопление. А в других районах нет уличного освещения. В Красноперекопском районе нет всего сразу.

— Локальный апокалипсис на Перекопе, глобальный в городе. Нет уличного освещения, а в квартирах нет отопления. Хорошо, что нет заморозков. Молимся буквально, чтобы не прорвало воду, такое часто бывает, — написал в редакцию местный житель. — До ЕДДС по номеру 40-40-40 не дозвонишься, да и бесполезно. А что же мэр? Знаю, что сейчас во многих частях города темно, в чём причина, неужели в аварии?