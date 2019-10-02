Выбрались на поверхность: в Ярославле детский парк заполонили кишащие белые черви

Мерзкие на вид обитатели появились в Юбилейном парке Ярославля. В лужах на пешеходных дорожках копошатся сотни белых червей размером в два сантиметра.
— Что это — глисты, волосатики, недавно вылупившиеся дождевые черви? — пугаются ярославцы.
Оказалось, что существа не настолько страшны, насколько кажутся.
— Это энхитреусы или молочные белые черви, названные так за свой окрас. Они живут в почве, торфе, перегное. Для человека абсолютно безопасны, — рассказал старший научный сотрудник ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов.
А вот для зеленых насаждений большое количество в земле таких тварей может представлять угрозу. Энхитреусы обычно питаются органикой — остатками животных, растений. Но когда их особенно много на каком-то участке, то могут начать поедать корни цветов и кустов.
Такие черви любят увлажненную почву. Живут обычно в ней клубками. А учитывая, что осадков этим летом было достаточно, популяция энхитреусов вполне могла разрастись, и сейчас черви начали расползаться на новые территории.
— Возможно, из-за дождей в сентябре земля слишком переувлажнилась, что заставило этих существ выбраться на поверхность. Не исключено, что червей из привычной среды обитания выгнали работы по благоустройству парка, которые проводились в августе-сентябре. Рабочие меняли дорожки, вынимали часть грунта, чтобы засыпать щебень, песок в основание тротуаров, — предположил главный инженер Юбилейного парка Андрей Данилов.
Видео: Елена Вахрушева
Как-то специально бороться с червями на дорожках руководство парка не планирует. Скорее всего, дворники просто сметут их из-под ног посетителей обратно на газоны.
Это не первый раз, когда непонятные существа пугают ярославцев. Летом на Нефтестрое жители города наткнулись на жутких щитней в лужах. А в Волге к купальшикам подплыли страшные длинные червяки.