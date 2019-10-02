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Выбрались на поверхность: в Ярославле детский парк заполонили кишащие белые черви

Мы выяснили, откуда они могли там появиться

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Скопления белых червей пугают ярославцев в Юбилейном парке

Скопления белых червей пугают ярославцев в Юбилейном парке

Мерзкие на вид обитатели появились в Юбилейном парке Ярославля. В лужах на пешеходных дорожках копошатся сотни белых червей размером в два сантиметра.

— Что это — глисты, волосатики, недавно вылупившиеся дождевые черви? — пугаются ярославцы.

Оказалось, что существа не настолько страшны, насколько кажутся.

— Это энхитреусы или молочные белые черви, названные так за свой окрас. Они живут в почве, торфе, перегное. Для человека абсолютно безопасны, — рассказал старший научный сотрудник ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов.

А вот для зеленых насаждений большое количество в земле таких тварей может представлять угрозу. Энхитреусы обычно питаются органикой — остатками животных, растений. Но когда их особенно много на каком-то участке, то могут начать поедать корни цветов и кустов. 

Энхитреусы живут в почве. Возможно, на поверхность их выгнали дожди

Энхитреусы живут в почве. Возможно, на поверхность их выгнали дожди

Такие черви любят увлажненную почву. Живут обычно в ней клубками. А учитывая, что осадков этим летом было достаточно, популяция энхитреусов вполне могла разрастись, и сейчас черви начали расползаться на новые территории.

— Возможно, из-за дождей в сентябре земля слишком переувлажнилась, что заставило этих существ выбраться на поверхность. Не исключено, что червей из привычной среды обитания выгнали работы по благоустройству парка, которые проводились в августе-сентябре. Рабочие меняли дорожки, вынимали часть грунта, чтобы засыпать щебень, песок в основание тротуаров, — предположил главный инженер Юбилейного парка Андрей Данилов.

Видео: Елена Вахрушева

Как-то специально бороться с червями на дорожках руководство парка не планирует. Скорее всего, дворники просто сметут их из-под ног посетителей обратно на газоны.

Это не первый раз, когда непонятные существа пугают ярославцев. Летом на Нефтестрое жители города наткнулись на жутких щитней в лужах. А в Волге к купальшикам подплыли страшные длинные червяки.

Возможно, уже в ближайшее время червей сметут обратно на газоны

Возможно, уже в ближайшее время червей сметут обратно на газоны

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Потерявшийся Дед
    2 окт 2019 в 15:48

    Рыба на них будет клевать?

    биолог
    2 окт 2019 в 16:52

    за что вы бедных энхитреусов обозвали так как будто это депутаты?

    Артем
    2 окт 2019 в 16:47

    Фу, как в сериале "Штамм", такие же