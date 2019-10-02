Выбрались на поверхность: в Ярославле детский парк заполонили кишащие белые черви

Мерзкие на вид обитатели появились в Юбилейном парке Ярославля. В лужах на пешеходных дорожках копошатся сотни белых червей размером в два сантиметра.



— Что это — глисты, волосатики, недавно вылупившиеся дождевые черви? — пугаются ярославцы.



Оказалось, что существа не настолько страшны, насколько кажутся.



— Это энхитреусы или молочные белые черви, названные так за свой окрас. Они живут в почве, торфе, перегное. Для человека абсолютно безопасны, — рассказал старший научный сотрудник ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов.