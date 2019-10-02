«Повсюду валяются битые ртутные лампы»: экоактивисты назвали жестью происходящее на «Лакокраске»

— Рекламная фирма хранит там всякие свои материалы и старые вывески, — ругаются рабочие. — Из этого склада постоянно мусор раскидывают, битые люминесцентные лампы валяются. Мы просили их прикрыть этот склад, но в фирме нас попросту посылают.

В Ярославле сотрудники предприятий на промышленной площадке «Лакокраска», а их там больше ста, возмущены тем, что одна из организаций сделала себе на общей территории склад. Может, многим было бы и наплевать, но люди переживают — говорят, что склад этот опасный.

Опасность от люминесцентных ламп связана с наличием ртути. Если они разбиваются, то специалисты советуют людям уходить подальше от этого места и вызывать специализированную службу для утилизации.



— Это жесть — люминесцентные лампы относятся к первому классу опасности, — уточняет экоактивистка Анна Головина.



А вот в рекламной фирме уверяют, что никакой жести там нет — мол, и ртутных ламп у них даже никаких не имеется на предприятии. Так это или нет, теперь будут выяснять компетентные органы, природоохранная прокуратура заинтересовалась происходящим.



— Мы проведём проверку и всё выясним, — уверяет заместитель ярославского межрайонного природоохранного прокурора Андрей Шаталов.



Это место в природоохранной прокуратуре знают хорошо. С «Лакокраски» частенько приходят жалобы на загрязнение экологии: то местные предприятия портят воздух, то воду в Волге.

