2 октября среда
СЕЙЧАС +12°С
usd 65.07
eur 70.84

Темы

СЕЙЧАС +12°С
usd 65.07
eur 70.84

Все новости

Все новости
Город

«Повсюду валяются битые ртутные лампы»: экоактивисты назвали жестью происходящее на «Лакокраске»

Рабочие рассказали, что творится на промышленной площадке в Ярославле

Поделиться

1 196
5 Обсудить
Рекламщики устроили на промышленной площадке свой склад

Рекламщики устроили на промышленной площадке свой склад

В Ярославле сотрудники предприятий на промышленной площадке «Лакокраска», а их там больше ста, возмущены тем, что одна из организаций сделала себе на общей территории склад. Может, многим было бы и наплевать, но люди переживают — говорят, что склад этот опасный.

— Рекламная фирма хранит там всякие свои материалы и старые вывески, — ругаются рабочие. — Из этого склада постоянно мусор раскидывают, битые люминесцентные лампы валяются. Мы просили их прикрыть этот склад, но в фирме нас попросту посылают.

Опасность от люминесцентных ламп связана с наличием ртути. Если они разбиваются, то специалисты советуют людям уходить подальше от этого места и вызывать специализированную службу для утилизации.

— Это жесть — люминесцентные лампы относятся к первому классу опасности, — уточняет экоактивистка Анна Головина.

А вот в рекламной фирме уверяют, что никакой жести там нет — мол, и ртутных ламп у них даже никаких не имеется на предприятии. Так это или нет, теперь будут выяснять компетентные органы, природоохранная прокуратура заинтересовалась происходящим.

— Мы проведём проверку и всё выясним, — уверяет заместитель ярославского межрайонного природоохранного прокурора Андрей Шаталов.

Это место в природоохранной прокуратуре знают хорошо. С «Лакокраски» частенько приходят жалобы на загрязнение экологии: то местные предприятия портят воздух, то воду в Волге.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

экологияртуть

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (5)

    Гость
    2 окт 2019 в 15:34

    Четыре года живу в Ярославле, такого грязного города ещё не видел.
    Тут не только в пром зоне жесть, а во всём городе просто катастрофа.
    Не дорог, не тротуаров не нормального транспорта!!!

    Гость
    2 окт 2019 в 15:15

    У нас по-моему во всём городе уже одна сплошная ЖЕСТЬ!!!(((((

    den
    2 окт 2019 в 15:12

    погодите, там еще построят какой-нибудь жк)