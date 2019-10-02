Власти Ярославля решили не смешить горожан парадом зимней коммунальной техники

В этом году власти Ярославля решили не наступать на старые грабли и воздержаться от демонстрации силы и мощи зимней коммунальной техники. Видимо, потому что все помнят, чем это чаще всего заканчивается после первого же мощного снегопада.
— Я бы избежал всевозможных парадов, чтобы потом не было смешно, — сказал мэр Владимир Волков на пресс-конференции 1 октября. — В прошлом году устроили цирк — «Спецавтохозяйство» показало 130 единиц техники, которые собрали ради фотографии. А по факту в городе оказалось меньше 50.
Волков рассказал, что люди, отвечавшие тогда за зимнюю уборку, отстранены. А сотрудники, которые сейчас работают в САХе, положительно зарекомендовали себя за год работы, стабилизировав ситуацию на предприятии, в том числе и с росшими как на дрожжах долгами. Мэр напомнил, что на зиму у города закуплена новая техника, в том числе малогабаритные тракторы, которые могут чистить тротуары, на подходе из Москвы комбинированная дорожная техника с ковшами и щетками. Судя по всему, это заставляет чиновников смотреть на предстоящий зимний сезон с оптимизмом.
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Также на пресс-конференции Владимир Волков рассказал о своем отношении к возможным изменениям площади Волкова.