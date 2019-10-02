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Власти Ярославля решили не смешить горожан парадом зимней коммунальной техники

Готовность к снегопадам хотят продемонстрировать на деле

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Зимнюю технику покажут в работе, а не на параде

Зимнюю технику покажут в работе, а не на параде

В этом году власти Ярославля решили не наступать на старые грабли и воздержаться от демонстрации силы и мощи зимней коммунальной техники. Видимо, потому что все помнят, чем это чаще всего заканчивается после первого же мощного снегопада.

— Я бы избежал всевозможных парадов, чтобы потом не было смешно, — сказал мэр Владимир Волков на пресс-конференции 1 октября. — В прошлом году устроили цирк — «Спецавтохозяйство» показало 130 единиц техники, которые собрали ради фотографии. А по факту в городе оказалось меньше 50.

Волков рассказал, что люди, отвечавшие тогда за зимнюю уборку, отстранены. А сотрудники, которые сейчас работают в САХе, положительно зарекомендовали себя за год работы, стабилизировав ситуацию на предприятии, в том числе и с росшими как на дрожжах долгами. Мэр напомнил, что на зиму у города закуплена новая техника, в том числе малогабаритные тракторы, которые могут чистить тротуары, на подходе из Москвы комбинированная дорожная техника с ковшами и щетками. Судя по всему, это заставляет чиновников смотреть на предстоящий зимний сезон с оптимизмом.

А вы разделяете оптимизм городских властей? Поделитесь в комментариях.

Также на пресс-конференции Владимир Волков рассказал о своем отношении к возможным изменениям площади Волкова.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Зайцев
    2 окт 2019 в 10:10

    Никто ничего чистить не будет. Всю мерию в отставку и на кичу

    гость
    2 окт 2019 в 09:20

    по вей видимости, они не просто "не хотят" парада,
    им не чего на этом параде выставить!
    тот транспорт, что могли бы показать, ни какого отношения, к уборке города, иметь не будет!
    это техника, для уборки федеральных трасс и ни какие катаКлизмы не выведут её на улицы города.
    а демонстрировать Ярославцам, убогую продукцию Белорусских тракторостроителей, выпущенную ещё во времена СССР, не хватает ресурсов... попросту, топлива и запчастей... т.к. денег на все это нет.

    гость
    2 окт 2019 в 09:09

    Парадов не надо. Просто пусть дадут официальную справку мэрии ( сделайте пожалуйста редакционный запрос, а то Овчаров вам в интервью 23 сентября тоже общие цифры приводит" Есть порядка 141 единицы техники: 63 — у «Спецавтохозяйства» и 78 — у субподрядчика")- КАКАЯ ТЕХНИКА и В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ имеется .У них же в САХЕ теперь все налажено.Сколько КДМ, сколько самосвалов, тракторов, роторных погрузчиков, фронтальных погрузчиков и прочее.И пусть официально озвучат сколько техники надо ПО НОРМАТИВАМ.В прошлом чуть ли не о 280 единицах говорили( к вопросу о нынешних 141 единицы по овчарову).Количество работников- по факту и по нормативу (по ручникам отдельно).Когда обещанная техника из москвы придет пусть текущие данные дополнят. И по глонассу и контролю передвижения техники.Говорили , что это будет общедоступно.Когда ,по крайней мере общественников к этой системе допустят? и действует ли она вообще?