Власти Ярославля решили не смешить горожан парадом зимней коммунальной техники

В этом году власти Ярославля решили не наступать на старые грабли и воздержаться от демонстрации силы и мощи зимней коммунальной техники. Видимо, потому что все помнят, чем это чаще всего заканчивается после первого же мощного снегопада.



— Я бы избежал всевозможных парадов, чтобы потом не было смешно, — сказал мэр Владимир Волков на пресс-конференции 1 октября. — В прошлом году устроили цирк — «Спецавтохозяйство» показало 130 единиц техники, которые собрали ради фотографии. А по факту в городе оказалось меньше 50.

