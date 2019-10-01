Мэр Ярославля высказал свое отношение к идее изменить площадь Волкова

Мэр Ярославля Владимир Волков на пресс-конференции 1 октября рассказал о своем отношении к идее по изменению площади Волкова. Напомним, сейчас в городе активно обсуждается предложение о расширении здесь пешеходной зоны и даже восстановлении снесенной гостиницы Кокуева.



— Мне на данный момент все нравится так, как есть. Но окончательное решение о строительстве на Волковской площади надо принимать со всеми жителями, с общественностью. Правительство и губернатор должны сказать свое слово. В этой истории мы последняя инстанция, которая будет что-либо выдавать, — отметил Владимир Волков.

