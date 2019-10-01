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Мэр Ярославля высказал свое отношение к идее изменить площадь Волкова

Здесь могут расширить пешеходную зону и построить новое здание

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Облик площади Волкова в Ярославле может измениться&nbsp;

Облик площади Волкова в Ярославле может измениться 

Мэр Ярославля Владимир Волков на пресс-конференции 1 октября рассказал о своем отношении к идее по изменению площади Волкова. Напомним, сейчас в городе активно обсуждается предложение о расширении здесь пешеходной зоны и даже восстановлении снесенной гостиницы Кокуева.

— Мне на данный момент все нравится так, как есть. Но окончательное решение о строительстве на Волковской площади надо принимать со всеми жителями, с общественностью. Правительство и губернатор должны сказать свое слово. В этой истории мы последняя инстанция, которая будет что-либо выдавать, — отметил Владимир Волков.

Также мэр на пресс-конференции дал ответ на щекотливый вопрос о миллионах, которые зарабатывает его супруга.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    1 окт 2019 в 19:40

    Было жаль когда снесли старую гостиницу на площади, но это одно -а вот застраивать её новоделами - может уже поедете обратно Люберцами торговать?

    Гость
    1 окт 2019 в 19:02

    Оставьте уже наконец мысль о торговом центре поперёк площади.