«Дети могут лишь смотреть на дупло»: урбанист рассказал, что не так с переполненным запретами парком

Споры вокруг Карякинского сада в Рыбинске пошли после публикации о том, что людям на его территории ничего нельзя . Там нельзя наступать на газоны, подходить к воде, кормить птиц, кататься на роликах, трогать садовые скульптуры и много чего ещё. Люди поделились на два лагеря — первые считают, что среди табличек с запретами отдых не может быть комфортным, а вторые уверяют, что только запреты помогут сохранить парк, потому что без них люди быстро всё испортят. Присоединиться к дискуссии можно на нашем сайте , а также в группах 76.RU во « ВКонтакте » и в Facebook .

Что не так с Карякинским парком и что могут сделать городские власти для того, чтобы сад стал более привлекательным и комфортным для посетителей, мы поинтересовались у эксперта.



— После реконструкции Карякинский парк, конечно, стал лучше выглядеть, но городские власти сделали упор только на визуальную часть, забыв обо всех мировых тенденциях современных городских пространств, — считает автор блога «Рыбинский урбанист» Максим Рябков. — Основным недостатком парка можно считать, что его лишили всех точек взаимодействия. В хорошем современном городском пространстве их должно быть не меньше десяти, чтобы место привлекало людей, чтобы сюда возвращались и всем было чем там заняться. По сути, сейчас в парке можно гулять по дорожкам, сидеть и фотографировать. На десятку не набирается. Сейчас там проводят бесплатные концерты. Да, это огромный плюс, но это же не каждодневное удовольствие. Впрочем, парк даже сейчас без вливаний дополнительных средств может обзавестись дополнительными точками взаимодействия, стоит лишь убрать пару запретов. В парке сразу после реконструкции поставили топиарии и почему-то запретили их даже касаться. Во многих городах их специально ставят, чтобы разнообразить городское пространство, наполнить его жизнью. Производители отмечают крепкий каркас и делают их специально для детских игр. Да, со временем они и так придут в упадок, но так туда хоть будут ходить дети и подростки, им будет там чем заняться. Пока же самое главное развлечение для детей — дупло в дереве, на котором сова сидит. Ещё одной точкой притяжения можно сделать газон. Там посеяли хороший газон, что бывает нечасто в наших городах. Он взошёл, его несколько раз косили, но по-прежнему на него нельзя даже ступить. Газон создан специально для сидения и лежания на нём. На газоне можно отдыхать, читать книгу, работать и так далее. Многие парки к этому уже пришли. Ещё одной точкой взаимодействия мог стать пруд. Вода вообще привлекает людей. Можно было сделать хороший спуск к воде или наполнить пруд водой. В жаркие дни парк бы пользовался большой популярностью, чтобы просто посидеть у пруда. Если уж говорить более глобально, то стоило бы поставить палатку, где продавали бы кофе. Рядом небольшие столики. Люди любят разговаривать за столиками, смотря друг на друга, а не боком на лавочке. Столики бы привлекли и работающих на ноутбуках людей. Притом что на входе есть охрана, проблем бы с выпивающими людьми не возникало. Можно было поставить качели. Как для детей, так и для взрослых. Опыт Тверской площади в Москве и Тульской набережной говорит, что качели активно пользуются спросом у всех возрастов. Привнеся эти изменения, парк бы обрёл совершенно другую жизнь и был всегда полон людей, а не только в знаковые дни.

