Камни выше роста человека: в Ярославле хотят переделать уже существующий обелиск Победы

К 75-летию со Дня Победы в Ярославле задумали обновить обелиск в честь 30-летия Победы в сквере на улице Чайковского. Из него хотят сделать памятный мемориал, добавив к существующему обелиску ещё несколько элементов — панно в виде каменных глыб.
— На рабочей группе единогласно поддержана инициатива ярославского регионального отделения Российской ассоциации героев о памятном мемориале «Память наших сердец», который увековечит образы фронтовиков на нескольких панно. Разместить его предполагается в сквере на улице Чайковского. Он дополнит памятный объект, который уже есть в данном сквере, усилит его, — рассказал заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов. — Это будет панно из тысяч фотографий фронтовиков-ярославцев. И принять участие смогут все ярославцы, принеся фотографии своих родственников — дедов, отцов, чтобы отобразить их в этом памятном мемориале.
Однако концепцию не одобрили архитекторы.
— У нас проходило отдельное совещание по программе развития Ярославля на ближайшие пять лет, где мы обсудили в том числе этот сквер. На совещании присутствовал один из инвесторов, который готов вкладываться в этот объект. Однако многие из присутствующих говорили о недопустимости такого обновления. У этой территории есть статус объекта культурного наследия, а сама территория вдоль улицы Чайковского имеет охранную зону, — рассказывает член союза архитекторов Ольга Мазанова. — Эта стела — уже самодостаточный памятник. Почему нельзя ограничиться просто качественным благоустройством?
Чья идея достроить памятник, выяснить пока не удалось. На совещании озвучили, что увидели подобные стенды в Нижнем Новгороде.