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Город

Камни выше роста человека: в Ярославле хотят переделать уже существующий обелиск Победы

Рассматриваем проект обновления сквера в Ярославле

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За памятником хотят поставить каменные плиты

За памятником хотят поставить каменные плиты

К 75-летию со Дня Победы в Ярославле задумали обновить обелиск в честь 30-летия Победы в сквере на улице Чайковского. Из него хотят сделать памятный мемориал, добавив к существующему обелиску ещё несколько элементов — панно в виде каменных глыб. 

— На рабочей группе единогласно поддержана инициатива ярославского регионального отделения Российской ассоциации героев о памятном мемориале «Память наших сердец», который увековечит образы фронтовиков на нескольких панно. Разместить его предполагается в сквере на улице Чайковского. Он дополнит памятный объект, который уже есть в данном сквере, усилит его, — рассказал заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов. — Это будет панно из тысяч фотографий фронтовиков-ярославцев. И принять участие смогут все ярославцы, принеся фотографии своих родственников — дедов, отцов, чтобы отобразить их в этом памятном мемориале. 

Однако концепцию не одобрили архитекторы. 

— У нас проходило отдельное совещание по программе развития Ярославля на ближайшие пять лет, где мы обсудили в том числе этот сквер. На совещании присутствовал один из инвесторов, который готов вкладываться в этот объект. Однако многие из присутствующих говорили о недопустимости такого обновления. У этой территории есть статус объекта культурного наследия, а сама территория вдоль улицы Чайковского имеет охранную зону, — рассказывает член союза архитекторов Ольга Мазанова. — Эта стела — уже самодостаточный памятник. Почему нельзя ограничиться просто качественным благоустройством?

Архитекторы считают, что дополнять стелу ничем не нужно&nbsp;

Архитекторы считают, что дополнять стелу ничем не нужно 

Чья идея достроить памятник, выяснить пока не удалось. На совещании озвучили, что увидели подобные стенды в Нижнем Новгороде. 

Нужно ли достраивать существующий памятник? 

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    архитектураисторический памятник

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      КОММЕНТАРИИ (7)

      СССР
      30 сен 2019 в 19:02

      прочь свои грязные руки От Памяти Наших Героев!

      Гость
      30 сен 2019 в 18:22

      Не надо уродовать памятник. Эти камни совершенно с ним не сочетаются.

      30 сен 2019 в 18:19

      Восстановите фонтан в Демидовском парке.