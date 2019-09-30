Камни выше роста человека: в Ярославле хотят переделать уже существующий обелиск Победы

К 75-летию со Дня Победы в Ярославле задумали обновить обелиск в честь 30-летия Победы в сквере на улице Чайковского. Из него хотят сделать памятный мемориал, добавив к существующему обелиску ещё несколько элементов — панно в виде каменных глыб.

— На рабочей группе единогласно поддержана инициатива ярославского регионального отделения Российской ассоциации героев о памятном мемориале «Память наших сердец», который увековечит образы фронтовиков на нескольких панно. Разместить его предполагается в сквере на улице Чайковского. Он дополнит памятный объект, который уже есть в данном сквере, усилит его, — рассказал заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов. — Это будет панно из тысяч фотографий фронтовиков-ярославцев. И принять участие смогут все ярославцы, принеся фотографии своих родственников — дедов, отцов, чтобы отобразить их в этом памятном мемориале.