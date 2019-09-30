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В Ярославской области с полицией пытались задержать московского блогера, ждавшего рассвет

Светлана Позднякова делает эпические снимки забытых людьми зданий

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Девушка ночевала в машине, чтобы снять церковь на восходе солнца

Девушка ночевала в машине, чтобы снять церковь на восходе солнца

В Ярославской области московскому блогеру пришлось писать объяснительную полиции о том, что она ожидала рассвет. Светлана Позднякова отправилась в Гаврилов-Ямский район, где в селе Осенево собиралась сделать снимки церкви Казанской иконы божией матери. Светлана приехала поздно ночью, остановившись в машине рядом с храмом на ночёвку. Но бдительные местные жители гостье оказались не рады. 

— Вдруг за бортом машины слышу приближающиеся голоса, мужской и женский. Люди подошли к машине и начали ходить кругами, светить фонарем внутрь, что-то бормоча невнятное. Мне стало не по себе: что нужно этим людям в ночи? Дальше они начали стучать по дверям и окнам и требовать в приказной форме, чтобы я вышла из машины, задавать вопросы, почему я здесь остановилась и что я делаю. К такому наглому допросу я была не готова, недоумению моему не было предела, — рассказывает Светлана Позднякова. — Я категорически отказалась выходить из машины, сказав, что я отдыхаю и не нарушаю никаких правил стоянки, знаков нет, территория общественная (улица), где хочу, там и делаю остановку. Они не успокаивались, пригрозили вызовом наряда полиции.

Спустя час к машине блогера люди вернулись уже в компании с полицейским. Девушке пришлось выйти, чтобы написать объяснительную.

— У меня попросили документы и стали заполнять объяснительную. Эх, надо было ее сфоткать. Смысл такой: «Я, Позднякова С. Е., остановилась по адресу такому-то с целью ожидания встречи рассвета». Это официальный документ. Вот теперь представьте, каково было полиции писать эту ересь, ехать несколько десятков километров из областного центра ночью в тумане в глушь. Но был вызов, и они обязаны. Дальше мне полностью подтвердили мое полное право оставаться на этой площадке сколько мне угодно, так как я не нарушаю ничего.

Больше блогера уже не тревожили, а с утра девушка всё-таки сделала роскошный кадр церкви из села Остров. 

Ранее Светлана уже приезжала в Ярославскую область, сняв церковь с покосившимся крестом, построенную больше 200 лет назад. От вида здания девушке хотелось заплакать.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    гость
    30 сен 2019 в 12:18

    оно того стоило!
    фотка шикарная!
    но навеяло вдруг:
    Сpедь оплывших свечей и вечерних молитв...
    ...
    Ложь и зло, погляди, как их лица грубы,
    И всегда позади воpоньё и гробы...

    Гость
    30 сен 2019 в 12:17

    Ну не любят у нас в глубинке массквичей

    Андрей
    30 сен 2019 в 12:15

    Фоточка отфотошоплена. Вороны нарисованы.
    И стоило оно того?