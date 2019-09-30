В Ярославской области с полицией пытались задержать московского блогера, ждавшего рассвет

В Ярославской области московскому блогеру пришлось писать объяснительную полиции о том, что она ожидала рассвет. Светлана Позднякова отправилась в Гаврилов-Ямский район, где в селе Осенево собиралась сделать снимки церкви Казанской иконы божией матери. Светлана приехала поздно ночью, остановившись в машине рядом с храмом на ночёвку. Но бдительные местные жители гостье оказались не рады.
— Вдруг за бортом машины слышу приближающиеся голоса, мужской и женский. Люди подошли к машине и начали ходить кругами, светить фонарем внутрь, что-то бормоча невнятное. Мне стало не по себе: что нужно этим людям в ночи? Дальше они начали стучать по дверям и окнам и требовать в приказной форме, чтобы я вышла из машины, задавать вопросы, почему я здесь остановилась и что я делаю. К такому наглому допросу я была не готова, недоумению моему не было предела, — рассказывает Светлана Позднякова. — Я категорически отказалась выходить из машины, сказав, что я отдыхаю и не нарушаю никаких правил стоянки, знаков нет, территория общественная (улица), где хочу, там и делаю остановку. Они не успокаивались, пригрозили вызовом наряда полиции.
Спустя час к машине блогера люди вернулись уже в компании с полицейским. Девушке пришлось выйти, чтобы написать объяснительную.
— У меня попросили документы и стали заполнять объяснительную. Эх, надо было ее сфоткать. Смысл такой: «Я, Позднякова С. Е., остановилась по адресу такому-то с целью ожидания встречи рассвета». Это официальный документ. Вот теперь представьте, каково было полиции писать эту ересь, ехать несколько десятков километров из областного центра ночью в тумане в глушь. Но был вызов, и они обязаны. Дальше мне полностью подтвердили мое полное право оставаться на этой площадке сколько мне угодно, так как я не нарушаю ничего.
Больше блогера уже не тревожили, а с утра девушка всё-таки сделала роскошный кадр церкви из села Остров.
Ранее Светлана уже приезжала в Ярославскую область, сняв церковь с покосившимся крестом, построенную больше 200 лет назад. От вида здания девушке хотелось заплакать.