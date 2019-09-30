В Ярославской области с полицией пытались задержать московского блогера, ждавшего рассвет

В Ярославской области московскому блогеру пришлось писать объяснительную полиции о том, что она ожидала рассвет. Светлана Позднякова отправилась в Гаврилов-Ямский район, где в селе Осенево собиралась сделать снимки церкви Казанской иконы божией матери. Светлана приехала поздно ночью, остановившись в машине рядом с храмом на ночёвку. Но бдительные местные жители гостье оказались не рады.

— Вдруг за бортом машины слышу приближающиеся голоса, мужской и женский. Люди подошли к машине и начали ходить кругами, светить фонарем внутрь, что-то бормоча невнятное. Мне стало не по себе: что нужно этим людям в ночи? Дальше они начали стучать по дверям и окнам и требовать в приказной форме, чтобы я вышла из машины, задавать вопросы, почему я здесь остановилась и что я делаю. К такому наглому допросу я была не готова, недоумению моему не было предела, — рассказывает Светлана Позднякова. — Я категорически отказалась выходить из машины, сказав, что я отдыхаю и не нарушаю никаких правил стоянки, знаков нет, территория общественная (улица), где хочу, там и делаю остановку. Они не успокаивались, пригрозили вызовом наряда полиции.