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«Асфальт, словно масло, размазан»: ярославцы в шоке от благоустройства парка Победы в Брагино

Что на это ответили в офисе «Решаем вместе!»

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Ремонт в парке Победы должны закончить к 1 октября

Ремонт в парке Победы должны закончить к 1 октября

В Дзержинском районе Ярославля завершается благоустройство парка 30-летия Победы у прудов по программе «Решаем вместе!». Но то, как сейчас выглядит парк, мало похоже на завершающий этап благоустройства. 

— Асфальт, словно масло, размазан тонким слоем, да ещё волнами какими-то, только изуродовали. 30 миллионами вообще не пахнет, просто сделана видимость работ, — возмущается местная жительница Наталья Румянцева. 

Состояние благоустраиваемого парка пугает даже неспециалистов&nbsp;

Состояние благоустраиваемого парка пугает даже неспециалистов 

Вопросы у ярославцев вызывает не только асфальт, но и старая разваливающаяся сцена, а также разрытые газоны.

— Нужно понимать, что скоро холода и благоустраивать и приводить в порядок и без того куцые газоны уже будет невозможно. Те недочёты, нарушения технологий и откровенный брак, которые я увидел при беглом осмотре, вы приняли к сведению? — обратился ярославец Андрей Ваганов к главе Дзержинского района Екатерине Мусиновой. — Поймите правильно — мы критикуем для того, чтобы легче было нажимать на подрядчика, а не для того, чтобы каким-то образом задеть вас. Это наш район, и нам и нашим детям в нем жить.

В офисе губернаторской программы «Решаем вместе!» нам ответили кратко: 

— Работы по парку ведутся, на фото старая сцена. Её планировали менять, — ответил руководитель офиса программы Евгений Чуркин. 

Ранее заявлялось, что благоустройство парка завершат к 1 октября. По проекту здесь должны поменять плитку, отремонтировать фонари и ограждения, уложить новый асфальт, расставить лавочки и урны, сделать велодорожку и детскую площадку. Стоимость работ больше 30 миллионов рублей. 

Ещё 22 миллиона рублей в этом году выделили на благоустройство Юбилейного парка. 

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    Гость
    27 сен 2019 в 11:55

    Какие 30 миллионов , они максимум вложили в парк 2 , остальные по карманам , прокуратура вы когда работать начнете ?

    Гость
    27 сен 2019 в 10:49

    Неудивительно, вот вообще неудивительно, потому что система такая, потому что едро одно своими щупальцами проникло в каждый уголок нашей страны и сосет все ресурсы - это паразитизм. Пока будут назначенцы, ничего не поменяется. Когда-то и до каждого жителя это дойдет и люди будут требовать от власти, я надеюсь

    Ално
    27 сен 2019 в 12:56

    А посмотрите свежесделанный тротуар на чётной стороне улицы Гагарина где работы вроде приняты и оплачены. Пройдитесь начиная от Московского проспекта. Тоже "как маслом намазано".