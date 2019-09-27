«Асфальт, словно масло, размазан»: ярославцы в шоке от благоустройства парка Победы в Брагино

— Асфальт, словно масло, размазан тонким слоем, да ещё волнами какими-то, только изуродовали. 30 миллионами вообще не пахнет, просто сделана видимость работ, — возмущается местная жительница Наталья Румянцева.

В Дзержинском районе Ярославля завершается благоустройство парка 30-летия Победы у прудов по программе «Решаем вместе!». Но то, как сейчас выглядит парк, мало похоже на завершающий этап благоустройства.

Вопросы у ярославцев вызывает не только асфальт, но и старая разваливающаяся сцена, а также разрытые газоны.

— Нужно понимать, что скоро холода и благоустраивать и приводить в порядок и без того куцые газоны уже будет невозможно. Те недочёты, нарушения технологий и откровенный брак, которые я увидел при беглом осмотре, вы приняли к сведению? — обратился ярославец Андрей Ваганов к главе Дзержинского района Екатерине Мусиновой. — Поймите правильно — мы критикуем для того, чтобы легче было нажимать на подрядчика, а не для того, чтобы каким-то образом задеть вас. Это наш район, и нам и нашим детям в нем жить.



В офисе губернаторской программы «Решаем вместе!» нам ответили кратко:

— Работы по парку ведутся, на фото старая сцена. Её планировали менять, — ответил руководитель офиса программы Евгений Чуркин.

Ранее заявлялось, что благоустройство парка завершат к 1 октября. По проекту здесь должны поменять плитку, отремонтировать фонари и ограждения, уложить новый асфальт, расставить лавочки и урны, сделать велодорожку и детскую площадку. Стоимость работ больше 30 миллионов рублей.

Ещё 22 миллиона рублей в этом году выделили на благоустройство Юбилейного парка.