В России запретили пользоваться огнём на балконах: можно ли курить и зажигать свечи

— За прошлый год свыше двух тысяч пожаров произошло на балконе, — рассказали в управлении МЧС России. — Эта цифра возросла вдвое по сравнению с 2016 годом. Причина пожаров на балконах в 60% случаев — неосторожность при курении.

С 1 октября в России вступают поправки в закон , которые говорят о запрете «использования открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц». Ряд интернет-СМИ и пабликов в социальных сетях тут же сообщили — теперь на балконе будет даже не покурить, а на лоджии отныне будет запрещено устраивать ужин при свечах.

При этом в ведомстве уточнили, что поправки в закон направлены не на борьбу с курильщиками, а придуманы для повышение культуры безопасности. То есть курить на балконе пока никто не запретил, но курильщики теперь будут нести больше ответственности.

— Если в результате нарушений правил возник пожар, то, согласно статье Административного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности, предусматривается наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тысяч рублей либо до 5 тысяч рублей, если в результате нарушений правил возник пожар, — уточнили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Кроме того, неосторожные действия с открытым огнём могут привести и к уголовно-правовому наказанию, если из-за брошенного окурка или отлетевшей искры из мангала сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир. Правда, понести наказание за курение на балконе можно было и раньше. А ещё ранее депутаты муниципалитета Ярославля уже пытались ввести запрет на кидание окурков с балкона. Но эту инициативу они пообсуждали на комитетах и заседаниях, но так и не воплотили в жизнь.