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В России запретили пользоваться огнём на балконах: можно ли курить и зажигать свечи

В Главном управлении МЧС по Ярославской области пояснили информацию о новых поправках в законе

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Балконы и лоджии — не место для барбекю

Балконы и лоджии — не место для барбекю

С 1 октября в России вступают поправки в закон, которые говорят о запрете «использования открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц». Ряд интернет-СМИ и пабликов в социальных сетях тут же сообщили — теперь на балконе будет даже не покурить, а на лоджии отныне будет запрещено устраивать ужин при свечах.

— За прошлый год свыше двух тысяч пожаров произошло на балконе, — рассказали в управлении МЧС России. — Эта цифра возросла вдвое по сравнению с 2016 годом. Причина пожаров на балконах в 60% случаев — неосторожность при курении.

При этом в ведомстве уточнили, что поправки в закон направлены не на борьбу с курильщиками, а придуманы для повышение культуры безопасности. То есть курить на балконе пока никто не запретил, но курильщики теперь будут нести больше ответственности.

— Если в результате нарушений правил возник пожар, то, согласно статье Административного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности, предусматривается наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тысяч рублей либо до 5 тысяч рублей, если в результате нарушений правил возник пожар, — уточнили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Кроме того, неосторожные действия с открытым огнём могут привести и к уголовно-правовому наказанию, если из-за брошенного окурка или отлетевшей искры из мангала сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир. Правда, понести наказание за курение на балконе можно было и раньше. А ещё ранее депутаты муниципалитета Ярославля уже пытались ввести запрет на кидание окурков с балкона. Но эту инициативу они пообсуждали на комитетах и заседаниях, но так и не воплотили в жизнь.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    гость
    27 сен 2019 в 13:26

    во всей это фигне, меня занимает только один вопрос:
    могу ли, я, расценивать, брошенный с верхних этажей и залетевший ко мне на балкон окурок, как намеренную попытку поджога?
    как должен реагировать участковый на заявление?
    вариант: "вот когда загорится тогда и будут реагировать" меня не устраивает,
    ибо когда загорится, путь к отступлению, для жильцов с верхних этажей, я, перекрою...

    гость
    27 сен 2019 в 14:31

    Всё что я делаю на своём балконе - моё личное дело -если это не вредит чужому имуществу - так что отвалите

    Гость
    27 сен 2019 в 13:50

    Давно пора, хотя думаю со свечками явно немного перебрали, да и вряд ли такое часто случается, но вот окурки непогашенные, сыплются нередко не только на балкон но и в комнату, если ветер попутный. Наш сосед дымит как паровоз, а окурки не гасит никогда(хорошо в лес не ездит), так если в выходной дома весь день быть с балконом открытым, выкидывать их приходится, то из лотка цветочного, то с балкона, хоть там гореть и особо нечему, разве что коврику, но воняет же, но как то раз хапец аж в книжную полку залетел, хорошо в комнате была - заметила. И особой управы нет на таких, а просьбы не бросать, или хоть тушить перед этим он игнорирует.