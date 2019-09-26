Жители Брагино заплатили за обслуживание домофонов 90 тысяч рублей. Но их никто не ремонтировал

Мошенники обманули доверчивых жителей Брагино на 90 тысяч рублей.

Работники одной из организаций, осуществляющей деятельность по производству электромонтажных работ, предоставили в единый информационный центр документ о том, что у них заключён договор с жильцами на обслуживание домофонов. Однако по факту домофоны никто не обслуживал. Жильцы домов исправно платили по квитанциям. В итоге они перечислили более 90 тысяч рублей. Но, почуяв неладное, обратились в полицию. К счастью, денежки не успели добраться до мошенников. Они были на расчётном счёте информационного центра.