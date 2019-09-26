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Жители Брагино заплатили за обслуживание домофонов 90 тысяч рублей. Но их никто не ремонтировал

Как мошенники обманули ярославцев

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Домофоны не ремонтировали

Домофоны не ремонтировали

Мошенники обманули доверчивых жителей Брагино на 90 тысяч рублей.

Работники одной из организаций, осуществляющей деятельность по производству электромонтажных работ, предоставили в единый информационный центр документ о том, что у них заключён договор с жильцами на обслуживание домофонов. Однако по факту домофоны никто не обслуживал. Жильцы домов исправно платили по квитанциям. В итоге они перечислили более 90 тысяч рублей. Но, почуяв неладное, обратились в полицию. К счастью, денежки не успели добраться до мошенников. Они были на расчётном счёте информационного центра.

— Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на мошенничество. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    гость
    26 сен 2019 в 16:32

    домофон - общедомовое имущество, равно как лифт, лапочки в подъездах и счетчики в подвалах.
    стоимость его обслуживания, априори, включена, в соответствующую графу, расчётных листов за коммуналку.
    всё иное, чистой воды, МОШЕННИЧЕСТВО!
    где доблестная прокуратура?
    где защитники закона?
    гоняют пикетчиков и пасут недовольных властью и наглостью ЖКХашников?

    Гость
    26 сен 2019 в 15:55

    Все как обычно, деньги любят а услуги не оказывают