Власти ответили обманутым дольщикам, устроившим пикет на градостроительном форуме

Специалисты департамента строительства Ярославской области в ответ на новость портала 76.RU о пикете обманутых дольщиков из ЖК «Заречная слобода» сообщили, что ключи от своих квартир они получат уже в этом году.



— Ввод дома в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал 2019 года, — сообщили специалисты департамента. — Строительство дома завершено. В настоящее время застройщик оформляет необходимые для получения разрешения на ввод документы.



Сегодня в Ярославле к зданию концертно-зрелищного центра «Миллениум», где открылся «Ярградфорум», вышли пикетчики. Сюда пришли они неслучайно, ведь на градостроительный форум приехали толпы чиновников, поэтому люди надеялись, что их увидят. И, похоже, их заметили.

