Депутаты разрешили мэрии продать Ленинский рынок Ярославля

— Была проведена предварительная оценка стоимости акций, которая составила 145 миллионов рублей. Объект не будет продан дешевле данной суммы, и при этом профиль объекта будет сохранен, для регулирования данного вопроса у мэрии есть все необходимые рычаги, — убедил депутатов председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Александр Асриянц.

Депутаты муниципалитета всё-таки разрешили мэрии внести Ленинский рынок в список городской недвижимости для продажи. За это проголосовали на комиссии муниципалитета Ярославля по экономике и развитию города.

Чтобы мэрия приступила к реализации плана по продаже, за это теперь должно проголосовать большинство депутатов на общем заседании муниципалитета, которое состоится 2 октября.

Напомним, власти давно пытаются избавиться от этой собственности. Среди аргументов: необходимость пополнить нищий городской бюджет и то, что рынок в последнее время стал убыточным. Однако ранее депутаты запрещали чиновникам продажу, не видя экономической целесообразности в этом.

— За бесценок можно продать всё, при этом бюджет особо не пополнить. Мы хотим получить в бюджет 150 миллионов рублей. Тогда нам нужно хотя бы по 15 миллионов рублей чистого дохода в год иметь с рынка. Пока таких цифр исполнительная власть, которая управляет рынком, показать не может. Наверное, требуются какие-то вложения, работа с издержками. Придёт частник, он, вероятно, построит бизнес по-другому. Для обычных граждан Ярославля — какая разница, кому рынок принадлежит, — считает депутат Сергей Калинин.

Когда продавцы Ленинского рынка впервые услышали о продаже, то ревели в обнимку.